土耳其之前偏袒以色列，但此次与伊朗关系密切. January. 26, 2024 07:46. by 开罗=金基润 常驻记者 pep@donga.com. 随着巴勒斯坦武装团体哈马斯和以色列之间的战争长期化，中东不安达到高潮，土耳其和伊朗正在紧密接触。这两个国家分别是伊斯兰逊尼派和什叶派，虽然宗派不同，但在大部分是阿拉伯裔的中东地区，都拥有非阿拉伯裔国家这一共同点。在支持哈马斯，批评以色列这一点上也一致，解决经济困难，应对少数民族库尔德族同样也是迫在眉睫。 据法新社等媒体报道，土耳其总统雷杰普•塔伊普•埃尔多安和伊朗总统易卜拉欣•莱希24日在土耳其行政首都安卡拉举行了首脑会谈。这是2021年执政的莱希总统的首次土耳其之行。 两国首脑在记者会上表示：“应该结束以色列对加沙地带的非人道主义攻击，创造和平。”双方还签署了能源、贸易等多项合作协定。 特别是埃尔多安总统对3日在伊朗革命卫队库德斯军司令官加西姆•苏莱马尼墓地附近发生的炸弹恐怖袭击事件造成80多人死亡一事表示哀悼。当时，逊尼派极端主义武装团体“伊斯兰国”（IS）自称是恐怖袭击的幕后主使。埃尔多安总统表示，“土耳其在（针对IS等的）‘反恐战争’中站在伊朗一边”，决心进行合作。莱希总统也回应称“土耳其支持巴勒斯坦是一件非常了不起的事情”。伊朗自称是哈马斯的支持者。 两国接壤约540公里长的国境线，在埃尔多安总统执政初期，两国并不像现在这样亲密。当时埃尔多安总统以经济繁荣等为基础，得到了美国等西方国家的强烈支持。另外，土耳其是中东为数不多的以色列建交国，伊朗一直对此予以批评。从2011年开始的叙利亚内战中，伊朗也支援了同为什叶派国家的总统巴沙尔•阿萨德，土耳其则支援了逊尼派叛军。 但是，随着埃尔多安总统继续延长执政期限，与批评他的美国关系开始破裂。另外，土耳其内最大的少数民族，推进分离独立的库尔德族大部分居住在伊朗、伊拉克等地。两国政府都认为库尔德人是“共同敌人”。两国都因高物价和货币贬值而陷入苦战。 对此，埃尔多安总统表示，将通过两国合作寻求解决经济困难的方案。他强调说，在伊朗核开发疑惑浮出水面后，由于西方的持续制裁，各国企业陆续离开中东，但“目前仍有200多家土耳其企业在困难中停留在伊朗”。土耳其也是伊朗天然气的主要进口国。

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