韩裔导演席琳•宋凭借处女作入围奥斯卡金像奖最佳影片和最佳原创剧本提名名单. January. 25, 2024 07:35. by 崔智善 aurinko@donga.com. 加拿大韩裔导演席琳•宋（36岁•照片）凭借电影《过往人生Past Lives》入围了电影界最高权威的美国奥斯卡金像奖最佳影片奖和最佳原创剧本奖提名名单。席琳•宋成为奥斯卡历史上首位处女作获得最佳影片提名的韩裔女导演。宋导演是电影《No.3》（1997年）的宋能汉导演的女儿，该电影是席琳•宋导演的处女作，因此获奖与否更加引人关注。 美国电影艺术和科学学院（AMPAS）23日（当地时间）分别将《过往人生》和宋导演列入第96届奥斯卡金像奖最佳影片奖和最佳原创剧本奖提名名单。这是继2020年奉俊昊导演的《寄生虫》、2021年韩裔美国人李•以萨克•郑导演的《水芹菜》之后，韩国籍或韩裔导演的电影第三次获奥斯卡最佳影片提名。 去年1月在圣丹斯电影节上首次上映的《过往人生》讲述了在韩国一起度过幼年时期的男女时隔20年在美国纽约重逢后发生的事情。是让人回顾人生和缘分、爱情意义的浪漫剧情片。以宋导演的自传故事为基础，亲自编写剧本并执导。在此前举行的多个电影节上也受到了关注。去年受邀参加世界三大电影节之一的第73届柏林国际电影节主竞赛单元，其作品性得到认可，并获得了第58届美国国家影评人协会最佳影片奖和第33届哥谭独立电影最佳影片奖等。此前，在第81届金球奖颁奖典礼上，该片虽然入围了作品奖等5个部门的提名名单，但遗憾的是未能获奖。另外，在英国奥斯卡颁奖典礼上，包括最佳男主角奖在内，还入围了最佳外语片奖、最佳原创剧本奖等3个部门的提名名单。 饰演主人公娜英的格蕾塔•李是韩裔美国人，男主人公海成由韩国演员刘台午饰演。两人以韩语台词交谈，在韩国拍摄的部分很多。影片由美国好莱坞工作室A24和CJ ENM共同投资发行。 宋导演就获得奥斯卡提名一事表示：“感谢奥斯卡对这部电影的认可。光荣之至，难以置信。错综复杂的感情和感激之情难以言表。特别是第一部电影就获得了这样的结果，真是令人惊讶。”她接着说：“电影中蕴含的‘缘分’概念是指在同一场所、同一时间存在的奇迹般的连接和爱的感情。这可以说是我们前世共享的无数生命的结果。在制作《过往人生》的过程中，深深感受到了与制作团队的缘分。再次感谢大家。” 《过往人生》将与《奥本海默》、《芭比》、《美国小说》、《坠落的审判》、《音乐大师》、《留校联盟》、《花月杀手》、《可怜的东西》、《利益区域》等9部作品争夺最佳作品奖。撇开获奖与否不说，宋导演的处女作与克里斯托弗•诺兰、史蒂芬斯•皮尔伯格等大师并驾齐驱，仅这一点就已经是很大的成果。颁奖典礼将于3月10日（当地时间）在美国洛杉矶好莱坞杜比剧院举行，电影将于3月中旬在韩国上映。 另外，《过往人生》获得奥斯卡最佳影片奖和最佳剧本奖提名的消息传开后，美国演艺媒体《Deadline》评价说：“《过往人生》的导演席琳•宋在奥斯卡上作为女性导演凭借处女作获得最佳影片提名，掀起了波澜。”墨西哥著名导演吉尔莫•德尔•托罗也对该片大加赞赏，称“这是过去20年间自己看过的最好的长篇处女作”。

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