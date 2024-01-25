向韩国企业承诺援助的美国一拖再拖……韩国政府应该出面提出要求. January. 25, 2024 07:35. . 美国政府吸引韩国电动汽车、半导体企业大规模投资时承诺的税金、补贴援助一拖再拖。虽然因为各种原因推迟援助，却在优先向美国企业提供补贴等。如果不能得到优惠，韩国企业收益性就会比原计划下降，事业不确定性增大，只能焦急万分。 据悉，正在美国佐治亚州建设电动汽车工厂的现代汽车集团去年8月向美国能源部要求减免税额，但尚未得到明确的答复。投资7万亿韩元以上的工厂将于今年10月竣工，因此情况非常混乱。部分人预测，如果美国政府的100亿美元相关预算提前耗尽，现代汽车将很难得到当初预想的4000亿韩元的税制优惠。 现代汽车要求的优惠是根据拜登政府前年通过的通货膨胀削减法而制定的。削减法规定，为生产清洁能源相关车辆和设备，美国国内设备投资最多可享受30%的税额减免优惠。现代汽车集团之所以决定投资美国，是因为美国政府只对北美地区组装的电动汽车提供补贴，同时这种税制优惠也产生了影响。 在美国投资的半导体企业之间也出现了同样的担忧。美国的《半导体支援法》计划向在本国投资半导体设备的企业提供共390亿美元的补贴。但据悉，本国企业英特尔在建设军用半导体设施的事业中，首先提供了其中的十分之一左右。相反，投资22万亿韩元在美国得克萨斯州建设半导体工厂的三星电子应该得到的数万亿韩元的补贴，何时才能支付还不确定。有分析认为，经历类似事件的台湾台积电已经开始调整对美投资的速度。 更何况，将于今年底举行的美国总统大选的有力候选人特朗普还承诺“废除通胀削减法”。也就是说，如果像现在这样继续推迟支援，到明年会遭受更严重的打击。为了不让韩国企业因美国国内的政策、政治风险而遭受损失，韩国政府应该亲自出面督促美国履行援助承诺。

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