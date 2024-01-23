李相花与小平奈绪在“含泪”的竞技场重逢. January. 23, 2024 07:35. by 金培中 wanted@donga.com. “冰上女皇”李相花（35岁）和“愤怒的猫咪”小平奈绪（38岁•日本）时隔6年在曾展开激烈竞争、分享比其更热烈的友谊的那个赛场再次相遇。2024江原冬季青年奥运会速度滑冰比赛第一天22日，在江陵速滑赛场重逢的两人面带灿烂的笑容互相拥抱。 率先到达赛场的李相花说：“刚进到入口就哽咽了，（见到小平奈绪）感动得要流泪了。”但当小平奈绪真正进入赛场后，她面带微笑握着对方的手说：“很高兴见到你。”小平奈绪也笑着说：“在这个赛场再次见面，感觉像是回到了选手时期。”虽然两人在退役后也一直保持联系，但在江陵速滑赛场再次见面还是第一次。 李相花和小平奈绪6年前在该赛场为争夺2018平昌冬奥会速滑女子500米金牌展开了竞争。赛前一句话都不说，紧张感非常高。首先出场比赛的小平奈绪像愤怒的猫一样竖起后背，刷新了奥运会纪录（36秒940）。日本速滑历史上第一枚奥运会金牌即将到来，观众席上的日本粉丝们欢呼雀跃。但是小平奈绪出于“请安静”的意思，将食指放在了嘴边。这是为了照顾即将进行退役前最后一场比赛的李相花而采取的行动。 挑战奥运会3连冠的李相花只以37秒330的成绩获得了银牌。比赛结束后，李相花流下了眼泪，小平奈绪第一个走过去拥抱了她。随后，手持太极旗的李相花和肩上围着日本国旗的小平奈绪一起绕着跑道走了一圈。两人的友情成为了代表平昌冬奥会的经典场面。 两人目前正在2024江原冬季青年奥运会上指导年轻选手。李相花是大会共同组织委员长，小平奈绪作为国际奥林匹克委员会（IOC）的模范代表进行活动。李相花说：“看到小朋友们比赛的样子，我感到很欣慰。希望选手们能够积累能够打破世界壁垒的好经验。”小平奈绪也说：“我们小时候没有青少年奥运会，这一点很可惜。我会和相花一起为她们加油的。” 小平奈绪在2022年退役记者会上留下韩语问候，在此也受到了“请留下韩语助威信息”的委托。小平奈绪用悄悄话问李相花“要怎么说呢？”两人一边高喊“我们选手加油”，一边握紧拳头。小平奈绪用韩语问“我做得好吗？”李相花用日语回答说“还不错”，并竖起了大拇指。

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