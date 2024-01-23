用树枝画圆圈的固有观念……谁也摆脱不了. January. 23, 2024 07:34. by 李浩载记者 hoho@donga.com. 一名少女发出咯噔咯噔皮鞋踩地的声音走了过来。少女拿起放在地上的树枝画一个圆圈。圆圈小得像少女张开双臂就满满当当了。读报纸的中年男性、拎着包的年轻女性、看智能手机的学生、穿着婚纱和晚礼服的新婚夫妇……跟在少女后面出现的人一个接一个地进入圈内。满员了，可人们不想出去。少女再次登场，抹去圆圈后，人们才走自己的路。这是受邀参加下月15日（当地时间）开幕的第74届柏林国际电影节短片竞赛单元的动画片《圆圈Circle》中的一个场面。 执导《Circle》的郑有美导演（42岁•照片•音译）曾四次受邀参加柏林国际电影节。她在19日接受《东亚日报》的电话采访时表示：“我想描绘那些为了迎合社会标准而失去自由的人们”，“我想简洁地表达渴望摆脱固定观念壁垒的信息，这一点得到了认可。” 在《Circle》中，郑导演特有的细腻的铅笔素描技法非常突出。从头上突然冒出孩子的《数学试验》（2010年）、描绘相爱的男女面貌的《恋爱游戏》（2013年）、通过房子倒塌的样子考察消失意义的《存在之屋》（2022年）等之前进入柏林国际电影节主竞赛单元的她的前作，在白色的平面空间里没有涂色，只画了黑线。她说：“在国民大学绘画系学习纯美术，之后对动画片产生了兴趣，在韩国电影学院开始了动画片”，自己的人生途径似乎对作法产生了影响。 “上大学的时候，比起西洋画，我更喜欢东洋画。学习动画片后，比起各种颜色，更熟悉黑白。因为是像东洋画一样的动画片，所以神秘的氛围和作品的象征性非常突出。” 她把自己制作的动画片编成画册。广岛国际动画电影节主竞赛单元受邀的《我的小玩偶箱子》（2006年）和韩国动画片首次受邀参加戛纳国际电影节导演周的《灰尘孩子》（2009年）分别以同名画册出版。凭借这两部作品，她作为韩国画册作家首次连续2年（2014年、2015年）获得了在儿童文学界具有世界权威的“博洛尼亚拉加奇奖”大奖。特别是《我的小玩偶箱子》被拉加奇奖评审委员会评价为“视觉叙事的独创性结构”。 她解释说：“《我的小玩偶箱子》是少女在亲自制作的小玩偶箱子里展开奇妙旅行的相框式结构”，“动画片中经常使用的作法在画册领域得到了独特的评价。”她说：“从大学时期开始，我经常看《去吧！稻中桌球社》等独特的日本漫画、使用木偶的‘木偶动画片’等实验性动画片”，“我的作品主要是描写和诠释‘内心的孩子’（无意识中蕴含的童年记忆）。” 她一边欣赏多种视觉艺术作品，一边享受将一种体裁的作法应用到另一种体裁的方式。 “只是表现的方法不同而已，动画片和画册都是将多个场面连接在一起，在讲述故事这一点上都是一样的。只是想辗转于各种体裁之间，说出自己想说的话而已。” 《Circle》能否通过画册与大家见面呢？“如果有机会的话。《Circle》是一部7分多钟的短动画。如果制作成画册，会不会成为像诗一样的独特的作品呢？”

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