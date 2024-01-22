MLB 303胜传奇人物兰迪•约翰逊的女儿，将在兴国生命与金软景合作. January. 22, 2024 07:55. by 姜泓求 windup@donga.com. 韩国职业排球女子组兴国生命队聘请了威尔•约翰逊（26岁•左撇子扣球手）为球队新外援。约翰逊是美国职业棒球大联盟（MLB）传奇投手“巨怪”兰迪•约翰逊（61岁）的女儿。女儿也像父亲（208厘米）一样身材高大（191厘米），而且也是左撇子。 据排球界透露，约翰逊已于20日加入了兴国生命队。但是，由于还需要取得签证等入队收尾程序，兴国生命俱乐部到21日为止还没有正式公布更换外援的事实。如果约翰逊完成加盟程序，兴国生命队现有的外援耶琳娜（27岁）将在效力一个半赛季后离开球队。 约翰逊在毕业于美国俄勒冈大学的2020年首次提交了参加韩国排球联盟（KOVO）外援选秀的申请书。但是随着加盟土耳其联赛的尼吕弗（Nilüfer），她撤回了参加申请。此后，她在美国联赛效力，并于2022年和去年敲开了V联赛的大门，但两次都没有球队选择她。 在引进约翰逊的同时，兴国生命队将派出金软景（36岁）、约翰逊“双炮”，挑战夺回联赛领头羊位置。兴国生命队到第2轮为止积30分（11胜1负）守住了领头羊的位置。领先排在第2位的现代建设（积26分）一场以上。但到第2轮为止攻击成功率为43.6%（第4位）的耶琳娜，在第3轮以后下降至36.4%，个人得分只增加了20分（期间球队7胜5负）。兴国生命队目前积50分，落后领头羊现代建设队（积58分）近3场比赛，排在第2位。 父亲约翰逊是MLB名人堂会员，1988年至2009年在西雅图、亚利桑那等球队效力22年，创下了303胜166负、平均责任失分3.29等记录。他曾5次获得象征“最佳投手”的赛扬奖，并10次入选全明星队。在亚利桑那响尾蛇队时期的2001年，他与金炳贤（45岁）一起戴上了世界大赛冠军戒指，2004年还实现了完美比赛（指棒球中无安打、无上垒、无失分的比赛）。以2015年当时为准，以97.3%的得票率位居历史第8位的他成为美国棒球名人堂会员，从2022年开始发挥大学专业优势，作为美国职业橄榄球联盟（NFL）的官方摄影师进行活动。

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