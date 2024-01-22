东京大学山口教授：“韩国在低出生率对策上花费的预算仅为GDP的1%左右”. January. 22, 2024 07:55. by 东京=李相勋 常驻记者 sanghun@donga.com. “与欧洲等国家相比，韩国在低出生率对策上花费的预算并不多。考虑到韩国的经济规模和问题的严重性，目前的政策和预算并不充分。” 日本低出生率及家庭问题权威人士、东京大学经济学研究系教授山口太（48岁）一针见血地指出，韩国政府对低出生率的应对不足。他在12日接受《东亚日报》采访时指出：“韩国在15年内支援了280万亿韩元，其金额本身并不算小”，“但相关预算仅为韩国国内生产总值（GDP）的1%左右。” 据经济合作与发展组织（OECD）的家庭支援公共预算统计，以2020年为基准，韩国的家庭支援预算占GDP的1.54%。这远远低于瑞典（3.42%）、法国（2.92%），也达不到OECD的平均水平（2.10%）。这比日本（1.99%）还要低。 山口教授提议：“与福利制度落实的欧洲发达国家相比，韩国和日本都觉得国民很难抚养孩子，很辛苦”，“政府应该提供最大限度的支援，让国民认为生孩子后整个社会都会抚养孩子。”

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