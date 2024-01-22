“黑莉对付不了金正恩”VS“特朗普给杀害瓦姆比尔的金正恩写情书”. January. 22, 2024 07:55. by 内舒亚/曼彻斯特=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. “你知道美国前总统特朗普对奥托·瓦姆比尔的父母是怎么做的吗？他说金正恩（朝鲜国务委员会委员长）不知道瓦姆比尔受到了拷问。金正恩在‘情书’里是这样说的。” 当地时间20日，前美国常驻联合国代表尼基·黑莉在美国新罕布什尔州内舒亚举行游说活动。黑莉提到被朝鲜扣留17个月、2017年被遣返回美国6个月后死亡的美国大学生瓦姆比尔，并做出了上述表示，听众们纷纷发出表示“天啊……”的一声叹息。黑莉针对特朗普提高声音说：“当世界陷入战争的火种时，不能和独裁者、流氓成为朋友。” 黑莉在当天的三次游说中正面批评了特朗普的对朝政策。新罕布什尔州将于23日举行初选，是决定特朗普能否被确定为共和党总统候选人的关键。在这种情况下，黑莉为了攻击特朗普和金正恩的所谓“兄弟情”，祭出了杀手锏。 ● 瞄准特朗普和金正恩“兄弟情” 黑莉在当天的游说中，将30多分钟的演讲中的10多分钟用于外交政策，瞄准了特朗普。她表示：“欧洲和中东正在发生战争，朝鲜正在试验可以打击美国本土的洲际弹道导弹，中国正在（为了战争而）行进。”他还说：“在美国分裂、全世界陷入战争火种时，美国总统一职再也不能成为游戏了。” 黑莉还指出特朗普炫耀与金正恩的亲笔信，并抨击称：“听到美国总统对拷问儿子的人说‘给你写了情书’，瓦姆比尔父母的心情该有多难受啊?”当天下午，她在彼得博罗的游说中表示：“特朗普在中国传播新冠疫情后，还十多次称赞（中国国家主席）习近平。”黑莉在会见记者时表示：“特朗普执着于与独裁者的关系。” 面对黑莉的攻势，特朗普当天下午在曼彻斯特举行的游说中没有提及金正恩、习近平、俄罗斯总统普京等。对于朝鲜，他仅表示：“直到3年前，伊朗、中国、俄罗斯、朝鲜还处于遏制状态。”他在前一天的游说中表示：“（如果我是总统）金正恩不会威胁美国。”近来每次游说，特朗普都提到了与金正恩的交情。 ● 上升为共和党竞选焦点的朝鲜和金正恩 预计特朗普和金正恩的“兄弟情”将成为包括新罕布什尔州初选在内的共和党竞选的争论焦点。黑莉阵营表示，将从此次竞选前一天的22日开始播放包含瓦姆比尔的母亲辛迪·瓦姆比尔的支持演讲的3分钟电视广告。 分析认为，黑莉的战略是，在比特朗普获得压倒性胜利的艾奥瓦州更具有中立倾向的新罕布什尔州，将发挥担任常驻联合国代表的优势，集结反特朗普的选票。在当天公开的萨福克大学民意调查中，特朗普获得53%的支持率，领先黑莉（36%）17个百分点。与18日进行的同一调查相比，差距拉大了2个百分点。 也有分析认为，新罕布什尔州初选出现了提出“美国优先主义”的特朗普的孤立主义路线和重视美国全球领导力的干涉主义路线的冲突。《纽约时报》分析称，“黑莉正在用过去支持美国成为全世界外交领袖的共和党政策向选民呼吁，新罕布什尔州初选将决定共和党能否从特朗普的孤立主义中找到突破口。”

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