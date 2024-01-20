朝鲜在东部海域试射核鱼雷“海啸”. January. 20, 2024 07:51. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 朝鲜19日表示，试射了声称是搭载核弹头后在水下爆炸、可以突袭韩国军队港口等的水下战略武器的核鱼雷“海啸”。这距离去年4月宣布进行海啸试射仅过了9个月。朝鲜主张，此次发射是针对韩美日出动美国核动力航空母舰“卡尔•文森”号等9艘舰艇15日至17日在济州公海上举行的有史以来规模最大的海上演习。 朝鲜官方媒体朝鲜中央通讯社当天以国防省发言人的名义发表谈话说：“美国、日本和大韩民国正在热衷于挑衅性的军事演习。这是严重威胁我国安全的行为。作为应对措施，正在开发的水中核武器体系‘海啸-5-23’的重要试验在朝鲜东海水域进行。”发言人还表示，“为了遏制美国和盟国海军（韩日）的军事敌对行为，将继续在海上和海底采取应对行动”，预告了进一步的挑衅。 朝鲜一直主张“可以引发超强放射能海啸，破坏敌方舰船集团和主要作战港”的“海啸”，并在去年3、4月份进行了3次发射。当时还命名为“海啸”“海啸-1型”“海啸-2型”。有分析认为，此次是“海啸-5-23”，大幅改善了爆炸威力、潜航射程和突袭力。朝鲜此举是在威胁用性能大幅提高的核鱼雷攻击美国核航母。

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