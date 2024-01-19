涉嫌非法聘用免职教师的曹喜昖在二审中也被判丧失教育监职务. January. 19, 2024 07:46. by 崔美松记者、崔勋振记者 cms@donga.com. 因涉嫌非法聘用全国教职员工会出身的免职教师等5人而被移交审判的首尔市教育监曹喜昖（67岁）在二审中也被判丧失教育监职务。 18日，首尔高等法院刑事13部（首席法官：金宇洙、金镇河、李仁珠）对涉嫌滥用职权、妨碍行使权利等被起诉的曹教育监，维持一审判决，判处其有期徒刑1年零6个月，缓期2年执行。审判庭表示：“不能认为特别录用公开招聘条件确保了最低限度的实质性‘公开竞争性’”，“曹教育监未采取适当措施以确保公开竞争性，（特别录用）可能是为了人事任用负责人的私人特惠或补偿。” 如果大法院也确定二审判决，曹教育监将失去教育监职务。曹教育监的任期截止到2026年6月。 曹教育监在法庭宣判后表示：“虽然希望过分的调查和起诉在审判中得到更正，但是出现了令人遗憾的结果，对此感到遗憾”，“将尽全力立即上诉，争取发回重审。”该事件是高级公职者犯罪调查处成立后首次调查的“1号事件”。

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