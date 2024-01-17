首尔市将从23日开始销售“无限制大众交通定期券”. January. 17, 2024 07:39. by 李采完记者 chaewani@donga.com. 首尔市16日表示，将从23日开始销售每月花6万韩元左右就可以无限制乘坐首尔内地铁和市内、乡村巴士的综合定期券“气候同行卡”。以网上移动卡或实物卡的形式购买，从27日第一班车开始可以使用。但是，目前还不能在首尔以外的地区使用。 现有的交通定期券存在使用次数限制等制约，但气候同行卡可以无限制地使用。价格方面，为了让公共自行车“叮铃铃”能够根据使用与否进行选择，将推出6.2万韩元和6.5万韩元券等共2种。 气候同行卡从23日开始可以用手机卡或实物卡发放。移动卡以安卓手机用户为对象，在“移动T-Money”应用程序（APP）中选择气候同行卡充值后即可使用。没有移动交通卡功能的iPhone用户则必须使用实物卡。 实物卡在首尔交通公社运营的地铁1号线首尔站~清凉里站区间车站、首尔地区2~8号线车站顾客安全室以3000韩元现金购买后，在车站内设置的充值终端机上充值即可使用。9号线可以在车站内的便利店购买，新林线和牛耳新设线等可以在车站周边的便利店购买。具体的销售及充电站位置可以从20日开始在首尔市网站上确认。 包括充值当天在内，手机、实物卡都可以在5天内指定使用开始日期，并使用30天。首尔市为了方便市民使用气候同行卡，将制作包含使用方法的视频和手册，并从20日开始在首尔市网站和T-money网站等公开。 首尔市城市交通室室长尹钟章（音）表示：“开发出了全国范围内从未实施过的新服务，因此将持续改善和完善。”

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