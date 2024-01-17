一美元都没有就去了美国的韩国导演……K-Story再次获得成功. January. 17, 2024 07:38. by 崔智善 aurinko@donga.com. 韩裔制作团队和演员们制作的奈飞电视剧《怒呛人生》（Beef）在美国广播界最高权威奖黄金时间艾美奖上获得了8冠王。这是继在2022年第74届艾美奖颁奖典礼上，亚洲籍导演及演员首次获得最佳导演（黄东赫）和最佳男主角（李政宰）的《鱿鱼游戏》之后，包含韩国元素的作品取得的又一壮举。 《怒呛人生》15日（当地时间）在美国洛杉矶孔雀剧院举行的第75届黄金时段艾美奖颁奖典礼上，举起了限定剧/选集剧/电视电影类最佳剧集、最佳编剧、最佳男主角奖、最佳女主角奖等8座奖杯。 李成真（音译）导演当天在最佳导演奖获奖舞台上表示：“第一次来洛杉矶时，因为没有钱，存折余额为负63美分。为了还钱，我说要存1美元，营业员问我‘真的存1美元吗’。”他表达了自己的感慨：“当时什么都不能确定，做梦也没想到会拿奖。” 凭借《怒呛人生》的主人公丹尼一角获得最佳男主角奖的史蒂芬•延在演艺生涯中首次获得了艾美奖。他击败《乔治和塔米》的迈克尔•香农、《怪人：阿尔•杨科维克的故事》的丹尼尔•雷德克里夫等响当当的竞争者，获得了最佳男主角奖。他用颤抖的声音和红红的眼眶说：“我想起了帮助我站到这里的很多人。”在本月7日举行的第81届金球奖颁奖典礼上，他成为首位获得金球奖限定剧/选集剧/电视电影类最佳男主角奖的韩裔演员。 《怒呛人生》是一部黑色喜剧，讲述的是事业并不顺利的韩裔移民者第二代丹尼（史蒂芬•延饰）和虽然是成功的企业家，但失去了自己的本来面目，过着令人窒息的生活的艾米•刘（黄阿丽饰）偶然被卷入暴力驾驶而引发的骚动的故事。该剧共10集，自去年4月公开以来，在Netflix全球收视时间前10名中连续5周榜上有名，十分卖座。 电视剧的特点是处处都融入了韩国元素。有评价称，在通过《寄生虫》（2019年）、《鱿鱼游戏》（2021年）等全球对韩国文化的关心和理解度提高的环境下，该剧敏锐地捕捉到现代人经历的愤怒和孤独、压迫和欲望，成功形成了普遍共识。

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