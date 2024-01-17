朝鲜挑衅的那边……渐渐拉长的俄罗斯影子. January. 17, 2024 07:38. . 去年9月朝鲜-俄罗斯首脑会谈结束后，笔者写了一篇聚焦两国军事合作的专栏。朝鲜似乎向俄罗斯提供了武器，但没有发现俄罗斯向朝鲜提供军事技术的具体情况。一名熟知俄罗斯情况的官员当时也表示：“（俄罗斯）似乎不会轻易向朝鲜提供敏感技术。”也就是说，普京仅邀请金正恩就足以作为“接受炮弹的答谢”。 过了4个月。现在，当时的评价仍然有效吗？最近再次见面的该官员表示：“情况看起来更加认真和严重。”这意味着，朝俄本来似乎在从朝鲜拿走武器、适当表示诚意的水平上结束军事合作，但现实正在比预想的更加真挚、有密度地进行。 朝俄首脑会谈后，朝鲜的挑衅之钟出现了紧急动向。去年11月，朝鲜发射了军事侦察卫星“万里镜-1号”。继前两次发射失败后，朝鲜最终使其进入预定轨道。12月，朝鲜又以高角度发射了射程6000公里以上的新型固体燃料洲际导弹“火星-18”型。朝鲜最近还试射了固体燃料方式的极超音速中远程弹道导弹，展示了奇袭打击能力。 在这种充满自信的挑衅的背后，俄罗斯的影子正在沉重地占据一席之地，这一分析越来越得到支持。一名情报部门人士表示：“现在除了朝鲜之外，还能不看周围的脸色向俄罗斯大量提供武器的国家吗？”乌克兰总统泽连斯基最近表示，俄罗斯从朝鲜得到了100多万发弹药。美国白宫指出，朝鲜还向俄罗斯提供了弹道导弹。韩国当局认为，随着朝鲜全方位的武器援助不断累积，俄罗斯将很难适当地拒绝朝鲜提出的拿出军事技术的要求。 朝鲜从俄罗斯得到了多少军事技术支援，目前还不得而知。但大部分分析认为，部分弹道导弹和侦察卫星技术很有可能已经得到了转让。真正的问题是下一页。如果俄罗斯帮助朝鲜生产最新战斗机和核动力潜艇或提供核开发相关的“游戏改变者”技术，韩国的防卫将遭受致命打击。 朝鲜外务相崔善姬最近访问俄罗斯，似乎是在享受这种忧虑的目光。很有可能就在眼下讨论了有关俄罗斯军事技术转让的时间线。俄罗斯克里姆林宫还表示，普京总统不久后有可能访问朝鲜。 笔者在此前撰写的专栏的最后一段中写道：“如果对普京置之不理，稍有不慎就会把黄金钥匙交给金正恩。”以朝鲜的武器支援为中心结成的朝俄蜜月关系比当时更加深厚和牢固。如果不能拆开金正恩和普京的手，至少应该找出防止俄罗斯狂奔的“一点式”解决方案。难道不应该阻止把核潜艇技术说明书交给金正恩吗？

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