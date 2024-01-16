金姓女…金召史…独立运动中的那些无名女性. January. 16, 2024 07:37. by 史智媛记者、李素妍记者 4g1@donga.com. 老妇人跺着脚痛骂男人缺乏骨气。她们说：“即使一起去光州挨打饿死，也要为我们工作，跟在铁窗呻吟的同志一起干吧。” 这是刊登在1925年10月23日刊《东亚日报》第5版的全南务安郡都草岛（现新安郡都草岛）租佃（租田）争议事件报道中的一部分。日本人和朝鲜人的地主们荒唐地提高租佃费，引起岛民们的抗议，日本帝国主义逮捕20多名主导者，展开了强制镇压。对此，200多名都草岛居民乘坐渡船聚集到木浦警察署，举行了要求释放岛民的示威。 在当时拍摄的示威队照片中，坐在最前排的都是身穿韩服裙子的中年女性。她们听到光州刑务所也关押着居民的消息后，强烈反对说“去光州继续示威吧”。示威队解散过程中出现了多名受伤者，其中接受医院治疗的重伤者名单中包括“金姓女（姓金的女性）”和“金召史（姓金的寡妇）”等3名没有名字的50、60多岁的女性。1920年代，封建因素非常强烈，以至于展开了白丁解放运动，女性不亚于男性积极参与社会运动。以去年10月为基准，国家报勋部的3060名国内抗日运动授勋者中，农民女性只有2名，但实际人数可能远超这一数字。独立纪念馆和韩国历史研究会、历史工厂共同发行的《韩国女性独立运动家》系列（前5卷•照片）最近全部出版。独立纪念馆以2019年“三一运动带头女性”为开端，每年出版一本以抗日武装斗争、国内社会运动、国外韩人社会、女性团体为主题的单行本。由13名共同作者执笔的5本书中，共有100多名女性独立运动家登场。女性的抗日运动不仅限于陆地。1931年12月~1932年1月，济州岛内6个渔村的约1.7万名海女也展开了共同抗日斗争。这是因为根据日本帝国主义的渔业令成立的海女合作社强制下调了甘苔和鲍鱼的价格。她们面对日警挥舞着锄头和门闩，包围着前来逮捕主导者的船只展开了示威。其中100多人被日本帝国主义抓获并入狱。当时济州海女们的集体行动是最大规模的抗日女性运动。但是只有主导抗争的夫春花、金玉连、夫德良三位海女获得了独立有功者勋章。企划整个系列片的大林大学教养学系教授李智媛（韩国现代史）表示：“作为独立运动组织的一员参与或通过日本帝国主义的审判记录确认的女性独立运动家资料比男性少”，“她们在支援参加独立运动的丈夫或儿子时，被看作是‘私人领域’。”在此次系列中，曾被认为是大韩民国临时政府要员女儿的女性光复军的积极活动也重新得到了关注。例如，在教科书中只简单地提到了池复荣是韩国光复军总司令官池青天的女儿，但实际上她作为女兵参与了抗日武装斗争。16岁为了寻找父亲来到满洲的吴姬英和池复荣一起在敌营附近执行了帮助被日军强征的朝鲜人逃脱的任务。釜山大学历史教育系教授韩承勋（音）表示：“政府授予勋章的女性光复军有30多名，但根据证词等推测，有100多名女性参加了光复军。”

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