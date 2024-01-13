14届冠军得主巴萨VS12届冠军得主皇马……西班牙超级杯决赛连续两年上演“国家德比”. January. 13, 2024 08:07. by 金正勋记者 hun@donga.com. 代表西班牙足球甲级联赛的两支豪门球队皇家马德里队和巴塞罗那队将连续两年在西班牙超级杯决赛中相遇。去年巴塞罗那队获得了冠军。 巴塞罗那队在12日举行的2023~2024赛季西班牙超级杯半决赛中以2比0战胜了奥萨苏纳队。巴塞罗那队在上半场以0比0与对手战平，下半场第14分钟罗伯特•莱万多夫斯基为球队先拔头筹。此后，在上半场第42分钟替补上场的拉米内•亚马尔在下半场补时阶段又攻入一球，锁定了胜局。以当天的胜利进入决赛的巴塞罗那队将与皇家马德里队争夺最后的冠军奖杯。 与巴塞罗那队不同，皇家马德里队艰难地获得了决赛入场券。在11日举行的另一场半决赛中，皇家马德里队与马德里竞技队展开了你来我往的乱打战，经过加时赛鏖战，最终以5比3获胜。超级杯最早是西甲联赛冠军队和国王杯获胜队之间的对决，从2020年开始，在西甲联赛排名前两位的球队和国王杯冠亚军球队之间展开对决。上赛季西甲排名第三的马德里竞技队，虽然得益于皇家马德里队在上赛季同时夺得国王杯冠军和西甲亚军，获得了参赛机会，但最终未能超越“同城死敌”皇家马德里队。 巴塞罗那队和皇家马德里队继去年之后，连续两年在超级杯决赛上相遇。在去年的决赛中，拥有该项赛事历史最多冠军记录的巴塞罗那队以3比1战胜皇家马德里队，队史第14次登上超级杯冠军宝座。皇家马德里队在超级杯上共获得了12次冠军。决赛将于15日上午4时举行。

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