中东战争100天……加沙地区死亡2.3万人，争夺救援物资. January. 12, 2024 07:42. by 开罗=金起润记者、李清娥记者 pep@donga.com、clear@donga.com. 记者11日来到埃及首都开罗的烧伤治疗专科医院前。附近道路上可以看到20多辆装有各种医疗及救护用品、饮用水等的大型卡车。这些物品本应该通过与巴勒斯坦加沙地区接壤的埃及拉法检查站，在很久之前送到加沙地区居民手中。但是，在道路上遇到的一名司机说：“埃及当局没有发放运输许可，已经在这里等了两个星期。”他还说：“每当听到加沙地区伤亡人数增加的消息时，就因无法转交这些物资而焦急万分。” 去年10月7日因巴勒斯坦武装团体哈马斯攻击以色列而发生的中东战争将于14日迎来第100天。随着在军事力量上占据压倒性优势的以色列不断发动攻击，加沙地区内不断出现牺牲者，生存者的人道主义危机也在加剧。 最近，在国际社会的施压下，以色列军队撤出了部分地面部队，并采取了“低强度作战”的姿态，但巴勒斯坦平民伤亡依然如故。以色列的大部分死亡者也是平民，到目前为止，被哈马斯扣为人质的人也超过100人。随着战争的长期化，双方平民的牺牲都像滚雪球一样越来越大。 ● 平民伤亡层出不穷 据加沙地区卫生部门透露，从战争爆发到本月10日，仅加沙地区就至少有23200多人死亡。约占加沙总人口（约227万人）的1%。特别是，死亡者中70%是女性和儿童。 此外，联合国表示，至少有50万人正在遭受严重的饥饿。在以色列攻击集中的加沙城等北部主要城市，被破坏的建筑比率也在80%以上。 最近，在加沙地区内部，生活必需品不足的部分居民甚至围绕救助物品展开了争夺战。9日，在加沙地区西部的谢赫伊兹林，数十人包围了两辆救护卡车，夺取了物品。美联社报道说：“这只是最近几周发生的各种抢劫事件中的一部分”。因遭到以色列空袭集中，加沙地带北部道路网等大部分被破坏，救援物资很难到达。 同期，以色列方面的死亡人数约为1386人。其中约1200人是平民。当初战争爆发时，哈马斯把约230名以色列平民扣为人质。此后，虽然释放了100多人，但其余的人仍被扣为人质。 ● 扩战忧虑加剧，停战仍然遥远 虽然情况如此，但双方都没有轻易同意停战的迹象。特别是2日以色列打死逗留在黎巴嫩贝鲁特附近的“哈马斯第三号人物”萨利赫·阿鲁里后，双方的停战谈判完全中断。 以色列总理内塔尼亚胡从战争前开始就因支持率下降而饱受煎熬，为了摆脱遭到哈马斯先发制人攻击的污名和恢复支持率，战争爆发后一直高喊“消灭哈马斯”。哈马斯发言人奥萨马·哈姆丹10日针锋相对地表示：“如果以色列不答应全面停战的要求，以色列人质将无法活着回到家人身边。” 此次战争很有可能扩散到整个中东。支持哈马斯、黎巴嫩真主党、也门胡塞等中东主要武装势力的伊朗表现出想把此次战争当作扩大自己在中东影响力的契机。 特别是胡塞在全世界的核心贸易路线红海上接连攻击西方民间船舶，使一带的紧张气氛达到高潮。10日，胡塞还向经过红海的美国船只发射了大量的无人飞机和导弹。 以色列也明确表示，将趁此机会攻击与哈马斯接壤的黎巴嫩的真主党。以色列国防部长加兰7日表示，“以色列不是在与‘单一敌人’（哈马斯），而是在‘与轴心开战’”，表明了不惜与哈马斯、真主党等展开多面战争的意向。

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