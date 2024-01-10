墨西哥人的记忆法. January. 10, 2024 07:59. . 《寻梦环游记Coco》是一部与墨西哥国庆日亡灵节有关的温暖的动画片。墨西哥人每年11月初都会在祭坛上摆放祖先的照片、他们喜欢的食物和饮料、鲜花和物品。每逢这一天，去世的亲人们的魂魄便可凭借着摆在祭坛上的照片返回现世和生者团圆。 12岁少年米格尔的家庭也是如此。家中有去世的高祖母的照片，但却没有高祖父的照片。因为高祖父是曾因做音乐而撇下妻子和女儿（Coco）离家出走的人。高祖母掌握了制鞋技术，代替丈夫养家，家人世世代代从事制鞋工作。一家人对音乐怀恨在心。这就是米格尔说想唱歌时他们反对的原因。甚至奶奶听说他要参加才艺表演时，扬言要砸碎吉他。 但是一家人并不知道米格尔的高祖父是因为被毒死才没能回来的。他说要回到家人身边，同事就杀了他，抢走了他作曲的曲子，借此出了名。因此，他无辜地死去，而且没有人记得，所以在亡灵国度里也面临着消失的危机。得知这些内幕的米格尔对Coco奶奶说。“如果连奶奶都忘记的话，他就会永远消失。”没有任何反应，他一边弹着吉他一边唱这样的歌。“即使我离得很远，你也会在我心里。请记住我，直到我把你抱在怀里为止。”Coco奶奶不知不觉地跟着唱歌，开始回忆起来。那是爸爸唱给她听的歌曲。曾是家庭诅咒的音乐现在成了唤起对父亲压抑记忆的催化剂。多么想念的父亲啊。随着记忆重现，父亲也复活了。 只要我们记住，人们即使离开人世也不会消失的奇妙逻辑。我们的记忆和思念让离开我们的人活着，无论是否属实，都会带来微妙的安慰。我们记得。因此存在。

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