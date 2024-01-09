虽然两次空袭失去了5名家人，但“会继续报道加沙惨状”. January. 09, 2024 08:03. by 李智允记者 asap@donga.com. “虽然失去了5名家人，但我会继续报道在加沙地区发生的事情。” 去年10月末，在与巴勒斯坦武装团体哈马斯进行战争的过程中，因以色列空袭加沙地区难民村而失去了妻子、2名子女和孙子，但因立即回到现场直播而备受关注的阿拉伯地区最大报道频道“半岛电视台”加沙地区分局局长瓦埃尔•阿尔-达赫杜赫（54岁）7日又失去了在同一公司担任摄影记者的长子哈姆扎（28岁）。这已经是他在这次战争中失去的第5名家人。达赫杜赫分局长在同一天举行的哈姆扎葬礼上也像平时一样穿着写有“媒体（press）”字样的蓝色防弹背心出现，让人倍感惋惜。 半岛电视台当天表示，哈姆扎在加沙地区南部最大城市汗尤尼斯乘坐轿车前往附近难民营采访的过程中，遭到以色列的空袭，当场死亡。除哈姆扎外，同车的1名同事也死亡，3人受伤。该车辆的顶棚和引擎盖全部消失，可以推测出空袭当时的惨状。 达赫杜赫分局长和夫人育有8个子女。既是长子又是媒体界后辈的哈姆扎对弟弟们来说是坚实的支柱，也是有1岁儿子的父亲。在哈姆扎的葬礼上，妹妹们倒在尸体上哭泣。 她们高声呐喊：“现在我们只剩下爸爸了。” 达赫杜赫分局长也在去年12月的采访中因空袭而受伤。当天他也是右手戴着护具，紧握着冷冰冰的长子的手。长子的葬礼结束后，他愤怒地说：“请看一下在加沙地区的平民和新闻工作者身上发生的事情。这里没有正义。” “国际新闻工作者保护委员会（CPJ）”表示，自去年10月以色列与巴勒斯坦武装团体哈马斯爆发战争后，截至本月4日，至少有77名新闻工作者牺牲。CPJ敦促“对哈姆扎事件进行独立调查”。

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