爱尔兰的爱之故事. January. 03, 2024 08:08. . 他是个有五个女儿的中年男人。身为煤炭配送商的他从早到晚都在工作，可以说是工作狂。但是，他去修女院送木材和煤炭的那天，他的生活遭遇了危机。年轻女子和孩子们连鞋都不穿，正在擦地板。她们的样子惨得让人目瞪口呆。那是包括未婚妈妈或卖淫女性在内的所谓“堕落的女人”和她们生下的孩子。修女院经营的玛克达莱娜洗衣店由她们的劳动组成。被监禁的她们从凌晨到深夜一直在洗脏衣服，洗去污渍，洗去自己的罪过。他目睹的是那个现场。 他那早先去世的母亲也是未婚妈妈。如果不是她服务的房东威尔逊女士的好意，他的母亲也会被分类为堕落的女人，被带到修女院，被迫赎罪。虽然不富裕，但他度过了和平的童年，像现在这样生活也是得益于那份好意。正如妻子所说，装作不知道修女院内发生了什么事情，虽然对家人来说是最好的，但他想把自己得到的好意和爱施予别人。这就是他救出被困在修女院煤矿的女孩并带她回家的原因。修女院的报复是意料之中的，会付出昂贵的代价，但他却获得了说不出的幸福。 爱尔兰作家克莱尔•吉根的小说《像这样的小事》（Small Things Like These）讲述的是关于爱的故事。小说以18世纪后半期到20世纪后半期实际存在的玛克达莱娜洗衣店为背景。现在消失在历史中的该洗衣店，无论什么东西都洗得很干净，名声很好，但背后是女性终身被囚禁在修女院，被迫赎罪的眼泪和怨恨。但是作家的目光并不在以宗教的名义践踏人权究竟是对是错，而是瞄准了将自己得到的爱悄悄地施予给别人，从而获得幸福的个人。因为作家对世界的眼光很宽广，而且很温暖，所以才有可能做到这一点。

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