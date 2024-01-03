李在明遇凶器袭击，厌恶政治引发的恐怖袭击. January. 03, 2024 08:07. . 共同民主党代表（党首）李在明昨天作为新年第一个日程访问了釜山加德岛新机场用地，结果遭到了凶器袭击。看起来是六七十岁的嫌疑人在蓝色纸王冠上写上“我是李在明”字样，接近他要求签名，用刀刺伤了李在明的脖子部位。李在明在现场接受应急处理后，被送往首尔大学医院接受治疗。据悉，截至目前李在明没有生命危险。 对现任在野党党首的恐怖袭击尚属首次。韩国也不再是政治恐怖的无风地带。2006年，当时朴槿惠前大国家党代表出面游说支持首尔市长候选人吴世勋，结果遭到小刀袭击，至今脸上还留有10厘米左右的手术痕迹。2022年，时任民主党代表宋永吉在李在明总统候选人竞选过程中，被钝器击中头部。如果包括即便不是刀或钝器的拳头相向或扔砸鸡蛋等，频率也会更高。这无疑是对民主政治的严重威胁。 据悉，嫌疑人是居住在忠南的六旬男子，但犯罪动机尚未得到确认。毋庸赘言，要彻底查明犯罪动机和幕后主使，进行严惩。不过，必须毫无预判地进行调查。虽然对朴槿惠行凶的恐怖分子正如预想的那样，是对大国家党持敌对态度的人，但宋永吉遭遇的恐怖分子却意外地是主张“终战宣言”的极左油管博主。 两人都没有幕后黑手。 如果有幕后主使，那就真的是非常严重的事情。即使没有幕后主使，也暴露出厌恶情绪扩散到无法控制的程度，同样情形严重。随着韩国“自下而上的政治”的活跃，政治对立反而超越矛盾、走向厌恶的倾向越来越强。在当今的政治家中，似乎也有不少人根本不知道调解矛盾并实现统合是政治的课题。他们不是在说服支持者，而是在迎合他们，带头制造厌恶情绪。 不管平时怎么样，新年都会互相说吉利话。但尹锡悦总统和李在明代表从新年贺词开始就非常尖锐。尹总统表示：“一定要打破以自己的利益和理念为基础的帮派卡特尔”，李代表说：“用刀杀人和以错误的统治杀人没有区别”。随着议会选举的临近，政治矛盾只会激化。新年伊始发生的恐怖袭击事件，无论朝野党派，都应该成为阻止厌恶政治的契机。

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