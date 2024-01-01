“只要认真倾听，就能给身处困境的人带来很大的力量”. January. 01, 2024 08:11. by 李鎭求 sys1201@donga.com. “只要认真倾听，就能给身处困境的人带来很大的力量。” 虽然物质上变得丰富，但是呼诉精神贫乏的时代。去年12月29日，在首尔永登浦区汝矣岛纯福音教会见到的纯福音咨询所高级牧师李美玉（咨询总管•音译）表示：“光是有人倾听他们的困难，很多人就具有了生活的勇气。”今年是纯福音咨询所“无私的爱（agapē•神爱）电话”（原“爱心电话”）设立44周年，80多名志愿者平均每月接到500多个咨询电话。 ―最近人们经常咨询哪些困难呢？ “家庭问题、职场问题、物质和人际关系等困难的类型大致和以前差不多。但是最近，随着社会上不婚、单人家庭的增加，呼诉孤独或人际关系问题的咨询越来越多。大体上，他们和家人几乎没有交流，虽然他们在工作，但在公司也不太合适。因此，经常跳槽，渐渐远离优质公司，形成恶性循环。” ―仅通过咨询就能解决问题或治疗吗？ “要求电话咨询的大部分人比起解决问题，因为无处可倾诉，所以经常来咨询。那些人光有倾听自己故事的人，有倾听自己故事的地方，就能在生活中得到很大的力量。这从侧面证明了咨询有效果。所以这样的人通过咨询获得力量，或生活变得困难的话就会打电话。当然，电话咨询在特性上存在局限性，因此很难从根本上解决问题并引发变化。” ―倾听别人的困难似乎不是一件容易的事情……. “如果没有使命感，这不是一件容易做的事情。在无私的爱电话中，80多名志愿者每天都会接到3个小时的咨询电话，虽然开始的时候会告知咨询时间有30分钟，但是经常会超时。因为无处可倾诉，所以好不容易鼓起勇气，到时间了也挂不了电话。对他们来说，可能是为了克服快要死的痛苦而挣扎。还有一定要说的话是，家人、朋友、熟人诉苦时，希望不要以‘那有什么难的… ’这种形式漫不经心地说话’。” ―不要不以为然地说话是什么意思呢？ “在我看来，虽然是微不足道的困难，但对某些人来说，这可能会是像自己的生活彻底消失一样巨大的困难。但是大部分都是经历的事情，像‘为什么因为那种事哭呢？’和‘随着时间的流逝，一切都会好起来’等，若无其事对待的情况很多。那么当事人就会闭口不谈，无法请求帮助。积累了那么长时间，问题就会变大。在咨询的过程中，经常看到只要家庭或周围稍微关心一下，就不会变得这么严重的情况。 如果有人对自己说‘很累’，我希望大家能想成‘原来是为了活下去才向我伸手的’。”

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