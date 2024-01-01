生活也需要暂停时间. January. 01, 2024 08:10. . “经常回到哲学中休息吧。这样你的生活也就更容易熬过去了。”―出自马库斯•奥雷利乌斯的《冥想录》中 马库斯•奥雷利乌斯是罗马的皇帝。他没有被繁忙的工作所左右。他每天都有好几次日常的暂停时间。也就是说，他独自思考，反问自己是否正确判断和处事。《冥想录》是一本反映这种思考结果的书。 岁末年初（年终年初）非常重要。如果在这个时期不能下定决心，新年也很有可能被压垮。西方贤者经常忠告说，内心要时常铭记“虚无（vanitas）”。vanitas意味着“徒劳无价值”。去年一年因成功而发光吗？现在忘掉吧。现在要面对新的现实。过去的成就没有什么意义。是又累又穷酸的一年吗？即使那样也忘掉吧。这只不过是过去的事情。痛苦最终也会随着生活而消失。以前把辞旧迎新的聚会称为“忘年会”。要忘掉过去的年，放掉它。因为只有这样，新年才能从泥泞中走出来，重新出发。 而且岁末年初应该成为“暂停时间”。在激烈的竞争中很难看清整个局势。只有从眼前的紧迫感中走出来，才能衡量自己做了什么，应该做什么。这就是有能力的领导人们通过暂停时间切断激烈的比赛节奏的原因。岁末年初常常是漫长的休息日。是不是因为一年结束后变成新的一年时，要调整（tuning）总是扭曲的生活之轮呢？ “我去年经历了怎样的痛苦和成功，应该通过这些感受和学习什么呢？”“我想在新的一年里如何生活？”这是在过去的日子里寻找意义和把握前进方向的重要问题。活着活着，很容易被绝望和挫折所动摇。相反，看在要活下去的份上主动引领人生的生活则充满了成长和意义。希望能成为把握人生的意义和价值的岁末年初。

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