耗资700亿韩元打造的《京城怪物》……评价呈现两个极端. December. 27, 2023 08:16. by 崔智善 aurinko@donga.com. Netflix针对年末推出的电视剧《京城怪物》22日公开。《京城怪物》是以20世纪40年代京城为背景的“K-怪物（怪物电视剧）”，由演员朴叙俊、韩韶禧主演。在第一季和第二季共花费了700亿韩元制作费的事实被传开后，从公开前开始就备受期待。但是打开盖子后，“剧本生涩，演员们的演技达不到期待”的苛刻评价和“因为投入度高，所以看得很开心”的好评交织在一起。 《京城怪物》讲述了1945年的京城，发现日军经营的瓮城医院地下正在进行活体实验的当铺主人张泰尚（朴叙俊饰）和密探（寻找失踪者的人）尹彩玉（韩韶禧饰）之间的故事。他们在瓮城医院遇到了活体实验的结果—怪物，为了拯救被困的人而齐心协力。加上两人的罗曼史，穿梭于时代剧、爱情片、怪物剧等多种题材之间。 剧本由《面包王金卓求》（2010年）、《浪漫医生金师傅》系列的姜银庆作家担任。为了再现20世纪40年代的京城，建造了4500多坪规模的摄影棚。参考了20世纪40年代拍摄的照片，为了给人以现实感，路灯、招牌、电线杆等全部以实际大小还原。特别是在“摩登男孩”兼京城第一当铺金玉堂主人张泰尚的家中下了功夫。让人联想到欧洲小城堡的房子内部满是华丽花纹的壁纸和吊灯。张泰尚配合“朝鲜盖茨比”的概念，为了彰显自信，在精心裁剪的西服夹克和夸张的大领子等服装上花费了很多心思。进行生物实验的瓮城医院试图体现出黑暗和恐惧的感觉，使医院地下本身看起来像怪物。 作品的投入感本身还不错。美国电影评分网站“烂番茄”的评论家评价新鲜度指数为86%，观众评价爆米花指数为84%。据分析，国内之所以受到很多苛刻的评价，是因为韩国观众对内容的眼光提高了。第一集和第二集展开缓慢，共10集的第1季直到第3集，怪物才只在窗棂之间露出触须，紧张感有所下降。由于摄影棚华丽夸张，给人一种制作精良的假象感觉。如果是熟悉的电视剧，这些部分不会成为问题，但对于熟悉《鱿鱼游戏》、《超异能族》等电影水平高完成度的电视剧的观众来说，可能会感到不足。只是越往后投入度就越高，Netflix作为胜负手把第一季分为第一部和第二部，因此剩下的公开部分和观众评价备受关注。第1部第1~7集已经公开，第2部第8~10集将于明年1月5日播出。第二季将于明年年中公开。

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