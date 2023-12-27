19个月间执政党第三次紧急对策委员会……要超越“尹锡悦之心”. December. 27, 2023 08:16. . 距离明年4月10日议会选举还有100多天，国民力量党正式成立了“韩东勋紧急对策委员会”。这是尹锡悦总统就任19个月间，继朱豪英紧急对策委员会、郑镇硕紧急对策委员会之后，第三次成立紧急对策委员会。昨天在党全国委员会上得到正式认可的韩东勋，在整顿陷入混乱的党、作为执政党支持总统国政的同时，还肩负着牵制和均與19个月以来第三次摸索紧急对策委员会、超越“尹心”的课题。 韩东勋在就任演讲中在强调清算运动圈特权政治的同时，还强调了公仆政治家应该遵守的“先民后私”精神。无论是选区议员还是比例代表议员，他都表明了不参加议会选举的意向，表示“将勇敢地献身”。希望进入政界第一天表明的这种决心也能适用于执政党和总统室的关系。 在野党预告28日在国会全体会议上强行处理《金建希特别法》，这是展望韩东勋政治未来的标尺。虽然这对于总统室和执政党来说是个尴尬的主题，但赞成舆论超过60%，这一点不容忽视。韩东勋应该负责党对处理特检法的方针。此外，如何解决1个月前通过视频公开确认的金健希的混乱，也是重要的课题。可以说，韩东勋体制的命运取决于如何与总统对话并得出什么样的结论。“勇敢的献身”不能止步于就职仪式的修辞。 韩东勋应该对总统国政起到均衡器的作用。亲尹锡悦主流带头建立的金起炫体制，表示“尹心是党心、党心是民心”，提倡党政一体，结果9个月后就中途下车。权力集中的总统必然会听到压倒性的情报和“总统判断正确”的甜言蜜语。本来需要发挥经常接触选区民心的政党的“盐”的作用，金起炫体制却保持了沉默。总统来到国民力量党研讨会，表示“相比实用要更强调理念”“只能与在野党斗争”时，议员们也只是听着。 韩东勋站在独特的位置上。他完全没有政治经验，第一个课题还要负责设定总统和执政党的水平关系。他与总统从检察官时期开始就长期处于上下关系。此外，他还被要求把陈旧的保守政治转变为面向未来的政治。这一切都源于执政党感受到议会选举惨败的迫切感。韩东勋要面对的是民心的海洋。他再次表示，“同行就有路”。韩东勋紧急对策委员会的成败，取决于是遵从龙山的意愿、还是读懂民心的动向并行动。

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