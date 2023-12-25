很高兴“孙诞老人”来了……兴慜攻入本赛季联赛第11粒入球. December. 25, 2023 08:13. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜（托特纳姆热刺队）在平安夜比赛中开启得分炮，为球迷们送上了圣诞节礼物。 24日，孙兴慜在与埃弗顿队的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛（EPL）第18轮主场比赛中，在上半场第18分钟攻入2比0的追加进球。 队友布伦南•约翰逊在禁区内右侧的射门被对方守门员扑出后，他右脚补射破门得分。孙兴慜表示，“幸运的是皮球直接来到我面前。虽然踢得没有想象中那么好，但还是进了球门。”托特纳姆热刺队在下半场第37分钟被对方攻入一球，孙兴慜的进球成为制胜进球。 凭借这一进球，孙兴慜充分展现了“孙诞老人”的名气。对于孙兴慜来说，当天与埃弗顿队的比赛是出道英超联赛的2015~2016赛季以后的第三次平安夜比赛。前两次分别是2017年和2018年12月24日的比赛。2017年他未能启动得分炮，但在第二年的平安夜比赛中，他以2粒进球和1次助攻的出色表现带领球队以6比2大胜对手。 5年前孙兴慜在平安夜比赛的对手也是埃弗顿。当时报道这场比赛消息的英超事务局就孙兴慜取得3个攻击点（进球或助攻）的活跃表现表示：“孙诞老人（孙兴慜+圣诞老人）来到我们村（Sonta Claus came to town）。”虽然5年前是客场挑战埃弗顿的比赛，但今年在来到托特纳姆热刺体育场的主场球迷面前打开了进球账户。当天孙兴慜被选为相当于比赛最佳球员的“MOM”。这是他本赛季个人第7次当选MOM。 孙兴慜在本赛季18场英超联赛比赛中打入11粒进球，超过了上赛季的总进球数（10粒）。射手榜并列排在第3位的孙兴慜与领头羊埃尔林•哈兰德（曼城•14球）相差3球，与排名第2位的穆罕默德•萨拉赫（利物浦•12球）仅差1球。如果孙兴慜继续保持目前的进球节奏，那么从计算上来看，本赛季有望攻入23粒进球。孙兴慜在作为亚洲球员首次成为英超最佳射手的2021~2022赛季攻入了23粒进球。在最佳射手赛季，孙兴慜在下半赛季攻入15粒进球，接近上半赛季（8粒进球）的两倍。英超一个赛季共进行38场比赛。 孙兴慜赛后在自己的照片墙上留言说，“希望所有人都能和爱的人一起度过美好的、梦幻般的休息日，幸福的圣诞节。”孙兴慜将参加上半赛季最后一场比赛29日与布莱顿队的比赛，并为准备明年1月在卡塔尔举行的亚洲杯而与国家队会合。 取得3连胜的托特纳姆热刺队以36分（11胜3平4负）的成绩上升到了联赛积分榜第4位。与领先的阿森纳（40分）相差4分。孙兴慜表示，“进入前4名是我们的目标。我想继续变好。”在英超联赛中，只有进入前4名才能夺得下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的参赛门票。

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