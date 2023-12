很高兴“孙诞老人”来了……兴慜攻入本赛季联赛第11粒入球. December. 25, 2023 08:13. by 金正勋记者 hun@donga.com. 孙兴慜(托特纳姆热刺队)在平安夜比赛中开启得分炮,为球迷们送上了圣诞节礼物。 24日,孙兴慜在与埃弗顿队的2023~2024赛季英格兰足球超级联赛(EPL)第18轮主场比赛中,在上半场第18分钟攻入2比0的追加进球。 队友布伦南•约翰逊在禁区内右侧的射门被对方守门员扑出后,他右脚补射破门得分。孙兴慜表示,“幸运的是皮球直接来到我面前。虽然踢得没有想象中那么好,但还是进了球门。”托特纳姆热刺队在下半场第37分钟被对方攻入一球,孙兴慜的进球成为制胜进球。 凭借这一进球,孙兴慜充分展现了“孙诞老人”的名气。对于孙兴慜来说,当天与埃弗顿队的比赛是出道英超联赛的2015~2016赛季以后的第三次平安夜比赛。前两次分别是2017年和2018年12月24日的比赛。2017年他未能启动得分炮,但在第二年的平安夜比赛中,他以2粒进球和1次助攻的出色表现带领球队以6比2大胜对手。 5年前孙兴慜在平安夜比赛的对手也是埃弗顿。当时报道这场比赛消息的英超事务局就孙兴慜取得3个攻击点(进球或助攻)的活跃表现表示:“孙诞老人(孙兴慜+圣诞老人)来到我们村(Sonta Claus came to town)。”虽然5年前是客场挑战埃弗顿的比赛,但今年在来到托特纳姆热刺体育场的主场球迷面前打开了进球账户。当天孙兴慜被选为相当于比赛最佳球员的“MOM”。这是他本赛季个人第7次当选MOM。 孙兴慜在本赛季18场英超联赛比赛中打入11粒进球,超过了上赛季的总进球数(10粒)。射手榜并列排在第3位的孙兴慜与领头羊埃尔林•哈兰德(曼城•14球)相差3球,与排名第2位的穆罕默德•萨拉赫(利物浦•12球)仅差1球。如果孙兴慜继续保持目前的进球节奏,那么从计算上来看,本赛季有望攻入23粒进球。孙兴慜在作为亚洲球员首次成为英超最佳射手的2021~2022赛季攻入了23粒进球。在最佳射手赛季,孙兴慜在下半赛季攻入15粒进球,接近上半赛季(8粒进球)的两倍。英超一个赛季共进行38场比赛。 孙兴慜赛后在自己的照片墙上留言说,“希望所有人都能和爱的人一起度过美好的、梦幻般的休息日,幸福的圣诞节。”孙兴慜将参加上半赛季最后一场比赛29日与布莱顿队的比赛,并为准备明年1月在卡塔尔举行的亚洲杯而与国家队会合。 取得3连胜的托特纳姆热刺队以36分(11胜3平4负)的成绩上升到了联赛积分榜第4位。与领先的阿森纳(40分)相差4分。孙兴慜表示,“进入前4名是我们的目标。我想继续变好。”在英超联赛中,只有进入前4名才能夺得下赛季欧洲足球联盟(UEFA)冠军联赛的参赛门票。

