韩东勋上场，朝野都出现“世代交替论”. December. 23, 2023 08:14. by 申娜莉记者、张宽硕记者 journari@donga.com、jks@donga.com. 以国民力量党成立“韩东勋紧急对策委员会”为契机，在明年议会选举之前，朝野政党打响了以世代交替为先导的人事革新竞争信号弹。执政党以1973年出生的前法务部长韩东勋为首，要求组建与共同民主党的“86运动圈”（1980年代上大学，1960年代出生）形成对比的“789一代”（1970、80、90年代出生）紧急对策委员会的呼声越来越高。对此，共同民主党内部也出现了党内主轴“86运动圈”革新论。在非李在明派要求李在明辞去代表（党首）职务的情况下，李在明体制的革新也不可避免。 据悉，接受紧急对策委员长职务的韩东勋22日在没有公开行动的情况下，进入了紧急对策委员遴选的工作。执政党高层相关人士当天表示：“韩东勋现在将进入考虑紧急对策委员遴选和党运营方向的时间。在忠实地进行紧急对策委员会的讨论后，应该会收集集体意见。” 在国民力量党内部，正在讨论推出新进人士，将选票扩大到MZ一代等青年层、中间层和首都圈、女性的紧急对策委员人选。根据国民力量党党章，紧急对策委员会最多可以由包括紧急对策委员长、当然职院内代表、政策委议长在内的15人组成，考虑到历届紧急对策委员会先例，预计将由9-12人左右组成。国会内外也有意见称：“应该均衡安排党内少壮派和重量级议员，形成完善韩东勋政治经验的‘老中青’的协调。” 共同民主党虽然尖锐地指责韩东勋是“亲卫政变性出任紧急对策委员长”，但同时也警戒执政党改革的可能性。非李在明派以此为纽带表示，“我们也很难以李在明体制下在议会选举中获胜”，敦促李在明辞职的呼声高涨。亲李在明派也发出了“现在不是说‘韩出谢（韩东勋出来就谢了）’、放下心来的时候”的警告。

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