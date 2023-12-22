哈马斯领导层发生内讧，“停战谈判”VS“不能妥协”. December. 22, 2023 08:37. by 开罗=常驻记者金起润 pep@donga.com. 在以色列与巴勒斯坦武装组织哈马斯的战争中，主导武装斗争的加沙地区内的哈马斯领导层和以卡塔尔为根据地的哈马斯政治局领导层出现了分裂局面。最近，哈马斯政治领导人伊斯梅尔·哈尼耶不仅接连与以色列方面进行了停战谈判，还与巴勒斯坦自治政府方面就战争结束后加沙地区统治构想交换了意见。对此，主导以色列突袭的加沙地区实权者叶海亚·辛瓦尔强烈反对。 据《华尔街日报》20日报道，哈尼耶、胡萨姆·巴德兰等哈马斯政治局领导层最近会见了被评价为竞争党派、对以色列更加柔和的巴自治政府领导人，就战后统治构想等问题交换了意见。 巴德兰对《华尔街日报》说：“我们不是追求‘零和游戏’的游击队。希望战争结束。”这与哈马斯此前向以色列进行殊死抗战的立场形成了鲜明的对比。同一天，哈尼耶还前往与加沙地带南部接壤的埃及，继续讨论停战问题。统治约旦河西岸地区的巴自治政府当初曾统治加沙地区，但由于腐败等原因失去民心，把加沙地区拱手让给了哈马斯。两个组织直到最近还在以色列斗争路线等问题上发生冲突。也有分析认为，由于以色列的一再攻势，在加沙地区逐渐失去控制权的哈马斯向巴自治政府执政势力法塔赫伸出了求援之手。 相反，加沙地带的实权者辛瓦尔迟迟才接到政治局领导层的这一消息，主张中断停战谈判，称“目前战争的胜败尚未决定，妥协还为时过早”。 以色列总理内塔尼亚胡也断然否认了停战的可能性。他通过声明表示：“所有恐怖分子只有投降或死亡两种选择。”

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