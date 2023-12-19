库里连续比赛三分球进球纪录止步于268场. December. 19, 2023 08:45. by 姜东雄记者 leper@donga.com. 虽然球队赢球了，但斯蒂芬•库里（金州勇士队）的脸上却未能露出灿烂的笑容。因为他没能延续连续比赛三分球进球记录。 18日，金州勇士队在美国职业篮球（NBA）2023~2024赛季客场比赛中，以118比114险胜波特兰开拓者队。金州勇士队的克莱•汤普森和安德鲁•威金斯分别得到28分和25分，共贡献53分，接近球队总得分的一半。当天，库里只得了7分。这是他本赛季个人最低得分。但本场库里送出了8次助攻，帮助队友们得分。 虽然金州勇士队凭借当天的胜利在3连败后取得了2连胜，但库里的连续比赛三分球进球纪录却中断了。当天，库里尝试了8次3分球投球，但均以失败告终。库里上一场未能投进一个三分球的比赛是2018年11月9日与密尔沃基雄鹿队的比赛。此后，从当年12月2日对阵底特律活塞队的比赛到本月17日对阵布鲁克林篮网队的比赛，库里连续268场比赛都有3分球入账。这是NBA历史最长纪录。 另外，东部排名第一的波士顿凯尔特人队以114比97战胜奥兰多魔术队，取得了5连胜。凯尔特人队在NBA所有30支球队中率先在本赛季达到20胜（5负）的高地，将胜率提升到了0.800。在东部部两大联盟中，本赛季胜率超过8成的球队只有凯尔特人队。

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