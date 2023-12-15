李刚仁所在的PSG涉险进入UEFA冠军联赛16强. December. 15, 2023 08:13. by 金正勋记者 hun@donga.com. 李刚仁所在的巴黎圣日耳曼队（PSG•法国）进入了欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛16强。 PSG在14日举行的2023~2024赛季冠军联赛F组小组赛最后一轮第6轮与多特蒙德队的客场比赛中，以1比1与对方握手言和。PSG队在下半场第6分钟被多特蒙德队率先攻入一球，但5分钟后，沃伦•扎伊尔-埃默里（法国）攻入扳平比分的1球。当天，李刚仁首发出场，在球场上踢了68分钟，贡献1次效射门和4次传中，但未能取得攻击点（进球或助攻）。 当天取得1分的PSG以2胜2平2负（积8分）的成绩位居小组第2位，成功进入了16强。在F组另外一场比赛中，AC米兰队在客场以2比1战胜纽卡斯尔联队，与PSG队同积8分。但在与AC米兰队的对决中，PSG队在净胜球上保持领先，由此上升到了小组第2位。在欧冠小组赛中，积分相同的两支球队将根据相互交锋战绩来确定小组排名。如果相互交锋战绩相同，则以净胜球计算排名，PSG在与AC米兰的主场比赛中以3比0获胜，在客场比赛中以1比2败北，净胜球领先。 随着当天最后一场比赛的结束，进入本赛季欧冠联赛16强赛的16支球队尘埃落定。特别是“卫冕冠军”曼城队（英格兰）在6场小组赛中全部获胜，进入了16强。曼城队在当天举行的与贝尔格莱德红星队（塞尔维亚）的客场比赛中，以3比2获胜，与皇家马德里队一起取得小组赛全胜的战绩。效力于贝尔格莱德红星队的黄仁范虽然未能带领球队获胜，但攻入了个人欧冠联赛处子球，全场贡献了1粒进球和1次助攻。

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