SK首次进入“堂兄弟经营”……崔昌源担任二把手. December. 08, 2023 09:00. by 郭道英 now@donga.com. SK集团自1998年崔泰源会长（63岁）就任后，时隔25年将首次进入“堂兄弟经营”体制。崔会长的堂弟SK Discovery副会长崔昌源（59岁）被提名为子公司首席执行官协议体、集团最高决策机构SK SUPEX追求协议会议长一职。 SK7日宣布了包括议长等新选任案在内的“2024年高管人事及组织调整”。面临包括半导体、电池在内的集团主力事业危机的崔泰源，选择崔昌源担任集团第二把手。任期为两年。崔昌源参与集团经营，被解读为将加强企业主一家的责任经营，克服危机。 从2017年起领导SUPEX追求协议会的4名副会长全部辞去代表理事职务，实际上退居二线。在国内外危机状况下，预计短期内崔泰源的领导力将进一步强化。财界相关人士表示：“随着主要子公司的代表理事和Supex委员长们被新老交替为社长级，集团经营核心实际上强化为会长和议长的‘双塔’体制。” 崔昌源是已故SK创始人崔钟健的第三个儿子。毕业于首尔大学心理学系和美国密歇根大学经营研究生院后，1994年进入鲜京集团经营企划室担任科长。1998年，SK前任会长崔钟贤去世，堂兄崔泰源继承集团经营的那一年就任SK化学理事。2017年，他成为SK化学、SK天然气、SK生物科学等中间控股公司SK Discovery的副会长。SK相关人士表示，崔昌源性格稳重，埋头苦干，深得崔泰源的信任。 据财界透露，崔昌源以没有没有持有SK（株）股份，SK Discovery子公司悬案较多为由，拒绝担任议长职务，但在崔泰源持续说服下，最终表示接受。

한국어