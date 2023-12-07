尹锡悦提名金洪一担任广播通信委员长……在野党：“是专业不对口的检察官出身”. December. 07, 2023 08:45. by 全周永记者、郑成泽记者 aimhigh@donga.com、neone@donga.com. 尹锡悦总统6日提名国民权益委员长金洪一（照片）为在共同民主党推进弹劾过程中于1日辞职的前广播通信委员长李东官的继任候选人。金洪一在担任任期3年的权益委员长5个月后，再次被提名为广播通信政策首长候选人。总统室认为，在李东官辞职5天后，迅速指定继任者，是为了最大限度地减少广播媒体政策的空白。但是，在野党表示强烈反对，认为“这是检察机关出身人士掌握第二次广播”，要求“撤回任命”。预计今后朝野政党围绕人事听证会日程等问题将出现严重的对立。 总统秘书室室长金大棋6日在龙山总统室宣布提名金洪一时表示：“他是以不偏不倚的均衡感来守护广播通信委员会独立性和公正性的合适人选。”金洪一表示：“如果通过程序任命，将尽最大努力成为国民信赖、喜爱的公正、独立的广播、通信。”金洪一曾被讨论为很有可能参加议会选举的法务部长韩东勋的第一顺位继任者，后来被紧急投入到因李东官主动辞职而成为只剩下一名负责人的广播通信委员会首长候选人。总统室相关人士表示：“考虑到国会听证过程和堆积如山的广播通信委员会业务悬案，尹总统的立场是广播通信委员会一天也不能空着。”金洪一曾担任大检察厅中央调查部长的“特搜通”检察官出身，是尹锡悦2010年担任大检察厅中央调查二科长时的直属上司。 共同民主党首席发言人权七胜（音）表示：“金（洪一）候选人是以尹总统为首的检察版‘一心会”的前辈。完全没有广播、通信经历和专业性的’特搜通检察官’怎么能引领媒体产业的未来呢？任命权益委员长半年后又挪地方，也是不合常理的。”此前，共同民主党曾主张“将弹劾第二、第三个李东官”。国民力量党要求：“为了公营广播的正常化，这次希望共同民主党能够顾全大局地协助。” 此外，就因釜山申办2030年世界博览会失败而引发的外交安保阵营连锁移动问题，国家安保室长赵太庸有望接任国家情报院院长，世宗研究所理事长李容俊和前驻联合国大使赵泰烈有望接任国家安保室长和外交部长。产业通商资源部长官方文圭参加议会选举的可能性增大，通商交涉本部长安德根被认为是他的继任者。据悉，雇佣劳动部长李正植留任的可能性很大。第二次延坪海战胜利主角海军上校李熙完被内定为国家报勋部次官，总统教育秘书吴锡焕被内定为教育部次官。

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