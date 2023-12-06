“黄昏育儿”老人，75岁才能从家务中解放出来. December. 06, 2023 08:02. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 20年来，男性分担家务的人数不断增加，但仍然不到女性的一半。随着黄昏育儿的增加，韩国人直到平均75岁才摆脱家务。 据统计厅5日发表的《国民时间转移账户深层分析结果》显示，以2019年为基准，在国内进行的家务劳动为490.9万亿韩元。除了保姆等带薪劳动外，只计算在家庭中进行的免费劳动，占国内生产总值（GDP）的25.5%。 从性别来看，女性从事356万亿韩元（占全体的72.6%）的家务劳动，男性从事134.9万亿韩元（27.5%）。男性在家事劳动生产中所占的比重从1999年的20.1%在20年间上升了7.5个百分点。但女性的份额仍是男性的2.6倍左右。 按年龄段来看，65岁以上老年人的家务劳动为80.9万亿韩元（16.5%）。老年人的家务劳动比重从1999年的8.4%上升到近2倍。据分析，高龄化影响导致双职工夫妇增加，黄昏育儿增加也产生了影响。因此，韩国人在75岁以后消费才比家务劳动生产多。也就是说，超过75岁才能从家人那里得到更多的家务劳动服务，从家务中解放出来。 相反，家务劳动最多的时期是38岁，平均每人做1691万韩元的家务。38岁的女性从事2451万韩元的家务劳动，在生命周期中最多。男性在39岁时做家务最多，生产了900万韩元。另外，最需要照顾的一名0岁儿童从父母那里平均得到了3638万韩元的家政劳动服务。

한국어