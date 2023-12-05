“李在明涉嫌挪用法人信用卡”，检方对京畿道厅扣押搜查. December. 05, 2023 07:56. by 水原=李庆镇记者 lkj@donga.com. 4日，调查共同民主党代表（党首）李在明担任京畿道知事时期挪用法人信用卡疑惑的检察机关对京畿道厅进行了扣押搜查，并展开了强制调查。 水原地方检察厅公共调查部（部长检察官金东熙）当天表示：“已派遣40多名调查官到京畿道厅总务科和秘书室、怀疑私用法人信用卡的餐厅等10多个地方进行了扣押搜查。”在扣押搜查令中，李在明和夫人金惠景、前总务科别定职5级职员裴某被指为嫌疑人。 检察机关计划以通过扣押搜查确保的资料和证人陈述等为基础，集中调查李在明是否直接或间接地介入了法人信用卡被私人挪用等问题。 此前，检察厅今年10月从对赵某的举报内容进行审查的国民权益委员会手中接过该事件，并展开了调查。赵某今年8月向权益委员会举报说：“请调查李在明指示和默认挪用京畿道厅法人信用卡行为。”权益委员会表示，李在明可能知道配偶挪用法人信用卡的事实，并移交给了检察机关。 曾是京畿道厅秘书室七级公务员的赵某主张，去年大选之前，2021年4月至10月间，在接到裴某的指示后，在餐厅用道厅法人卡结算了10多次牛肉、寿司等食物，然后送到金某的家中。此后，裴某被起诉，在一审中以公职选举法上的捐赠行为及公布虚假事实的嫌疑被判处有期徒刑10个月，缓期两年执行。目前正在进行二审。当时调查裴某的警察对京畿道厅等进行了扣押搜查，但围绕李在明表示，“没有发现李在明和私人挪用法人信用卡之间的联系”，不予移交。 京畿道知事金东兖当天召开紧急记者会表示：“自去年7月就任以来，对京畿道厅进行了14次扣押搜查。这是明显的过度调查、欺凌式调查、不公正的政治调查。” 相反，赵某在国会议员会馆举行的书音乐会上表示：“公务员不能随意使用法人卡的所有部分。因为是本人批准并给予反馈的，所以这一切的主体都是李在明。”

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