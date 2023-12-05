尹锡悦更换6名部长，“革新国政”的意志黯淡. December. 05, 2023 07:56. . 尹锡悦总统更迭企划财政部等6个部的部长，进行了中等程度的内阁改组。他任命前总统经济首席秘书崔相穆为副总理兼企划财政部部长候选人等，还更换了国土交通、农林畜产食品、海洋水产、中小风险企业、国家报勋部部长。包括秋庆镐、元喜龙等4名前现任议员在内，在预计参加议会选举的部长空缺中起用了官僚、学者、专家。被内定的6人中有3人是女性，这一点非常引人注目。 此次内阁改组虽然也有部长们参加议会选举的因素，但事实上是尹锡悦政府二期，因此人们对果断的人事改革期待很高。但评价认为，通过顺利的人事任用，把重点放在了稳定型内阁上。继之前调整龙山总统室幕僚团后，此次内阁改组也没有表现出革新国政的意志。 尹总统应该感受到了从执政党的混乱、釜山世博会申办失败中暴露出来的报告体系的问题点而背离的民心。但有人指出，作为克服30%左右的国政支持率的方法，他只迷恋于管理部长发动的风险。不过，也可以看出，他努力避免新造词“首五男（首尔大学、50多岁、男性）”中包含的“人才库狭窄”的批评。6人中，首尔大学出身的只有崔相穆一人，海洋水产部部长候选人、韩国海洋科学技术院院长姜徒衡出生于20世纪70年代。 昨天改组内阁后出台的二期经济团队面临很多难题。继今年59万亿韩元之后，明年也将出现数十万亿韩元不足的税收、高利息、高物价的L字型内需停滞现象，正在等待二期经济团队的到来。国土部长官候选人要解决总统承诺的在任期内供应270万套住宅的课题。这里还面临着重新燃起利害关系交织在一起的年金、劳动以及规制改革火种的课题。任何一个都很难解决，国会需要修改法律，因此除了朝野政党协商外，很难找到解决方法。 经过昨天的人事变动，内阁的政治色彩变淡了。与在江西区区长选举惨败之前启用申源湜、柳仁村、金杏等3名对抗性人物的3个月前相比，人事色彩发生了变化。预计到年底，包括参加竞选的可能性增大的法务部长韩东勋在内，会有第二轮内阁改组。国家情报院院长、广播通信委员长的空缺也将被填补。总统应该抱着对国政负全面责任的心态，撤回“部长就是为了战斗而在那里的”方针。上周调整的总统室和新内阁都不能在与国会一起取得成果上松懈。

한국어