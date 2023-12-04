跳进火中的20多岁消防员传递给韩国社会的信息. December. 04, 2023 08:02. . 在济州岛仓库火灾现场灭火的20多岁急救队员殉职了。消防官林成哲（音，29岁）救出在仓库附近住宅的80多岁老夫妇后，为了灭火进入了仓库，但未能躲过倒塌的水泥堆。又送走一名年轻的消防公务员，不禁感到惋惜。 今年出道5年的林消防官，是一个从进入大学应急救助系起就梦想成为消防公务员的青年。在结束消防实习后给媒体的投稿中，他还表达了激动人心的自豪感。他说：“我为消防队员们感到骄傲和尊敬。”同事们都记得他是“在事故现场一直先于别人积极活动的朋友”。此次事故中，他在凌晨1点接到报警，9分钟后最先到达现场，在完成人员躲避工作后，配备消防装备开始了灭火工作。他毫不犹豫地和其他灭火人员一起跳进了火中。 消防公务员是一旦起火，身体就会本能地先动起来的人。在分秒必争的紧急现场，连考虑自己安全问题的时间都没有。因为有从火魔中拯救生命、防止损失扩散的责任感和使命感，才有可能做到。在追加支援人力和时间都不足的市中心外围，急救人员也将投入到灭火中。但是，对于熟练度相对较低的危险工作，不可能没有负担和恐惧。 林消防官表示：“我知道了，只要救助、急救人员能够救活一个人的生命，都会尽自己所能。”正如他所说，不仅是火灾，在各种事故和灾难现场，代替我们展开殊死搏斗的是消防公务员。去年在灾难现象中死亡、受伤的消防公务员超过400人。今年3月，在全北金堤市火灾现场，为救70多岁老人而进入现场的30岁消防官成功日（音）殉职了。每当他们的牺牲再次出现时，就会提出扩充人力和装备的必要性，但消防员人数仍然不足，待遇和工作环境也很恶劣。 “辛苦了！辛苦了！”同事们向直到最后一刻都在为他人燃烧自己的林消防官默默地致悼词。花样年华的20多岁青年的崇高牺牲在年底向韩国社会传递的信息非常沉重。让我们回顾一下，有没有在狭小的业务细节上斤斤计较、急于逃避责任，有没有只是嘴上说说、连各自应尽的本分都疏忽了。林消防官唤醒的自觉和觉醒，不能只以一时的羞愧结束。再次祈祷他的冥福。

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