特斯拉推出售价8000万韩元的电动皮卡“Cybertruck”……“太贵”，股价暴跌. December. 02, 2023 08:07. by 李智允记者 asap@donga.com. 特斯拉推出了看似科幻电影中出现的电动皮卡“Cybertruck”（照片）。这距离试制品公开已有4年之久。虽然是备受期待的首款电动皮卡上市，但最低价车型接近8000万韩元，因此有人评价说“太贵”，公司股价下跌。 特斯拉于上月30日（当地时间）宣布正式推出3款Cybertruck车型，特斯拉首席执行官（CEO）埃隆•马斯克在美国得克萨斯州奥斯汀特斯拉总部举行了向提前订购的顾客交付Cybertruck的仪式。交付仪式在他拥有的社交媒体X（原推特）上进行了现场直播。 当天，身穿黑色上下衣和黑色皮夹克的马斯克在摇滚音乐流淌的活动现场观众中开着Cybertruck登场。从皮卡上下来的他介绍说：“比卡车更像卡车，比跑车更像跑车”，“像极了未来的样子。” 对于像多面体一样棱角分明的Cybertruck，美国《纽约时报》（NYT）报道说：“长得像登月飞船。”车身采用了具有防弹功能的不锈钢材料。但是，由于车身制造和焊接难度大，预计生产费用会提高，批量生产也不容易。 3款车型中最便宜的，如果现在订购，从2025年开始可以提车的后轮驱动版的起售价为6.099万美元（约8000万韩元）。特斯拉认为，考虑到节省的燃料费和政府补助金等，实际购买价为4.989万美元（约6500万韩元）。 后轮驱动版的价格比2019年11月试制品公开当时马斯克公布的预测价4万美元涨了约50%。特斯拉股价当天在纽约股市下跌1.66%，以240.08美元收盘。彭博社报道说：“比预想的要贵，而且交付时间也晚。特斯拉有可能因Cybertruck而被抛弃。”

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