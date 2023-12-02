罢免、否决权、特检……被政治斗争羁绊的预算和民生 . December. 02, 2023 08:06. . 明年4月10日议会选举前的最后一次定期国会因朝野政治斗争呈现出极端对峙局面。共同民主党昨天预告通过广播通信委员长李东官罢免案后，李东官当晚表明了辞意，尹锡悦总统则在国会召开全体会议之前接受了辞呈。由于李东官遭解职，罢免案被自动废除。对于孙俊成、李正燮等两名检察官的罢免案，共同民主党在国民力量党缺席的情况下，表决通过了罢免案。同一时间，尹锡悦对共同民主党单方面处理的广播三法和“黄色信封法”行使了否决权。这是继《粮食法》（4月）、《护士法》（5月）之后，今年以来四次行使否决权。 广播通信委员长时隔3个月“下课”，是朝野矛盾的象征性场面。现政府以广播正常化为名，开始改变公营广播支配结构，共同民主党认为这是现政府想在议会选举之前掌握广播，试图推进罢免案。由于李东官被解职，广播通信委员会成为了5名委员中只有1名的畸形存在。共同民主党不顾“煽动罢工”（黄色信封法）和“扩大亲共同民主党团体影响力”（广播三法）的指责，单方面处理了争议法案。政府和执政党只是提出了在野党扯国政后腿的主张，并没有表现出对话和妥协的努力。 在国会和政府展开激烈斗争的过程中，638万亿韩元规模的明年预算案今年也超过了宪法规定的处理时限（2日），企业结构调整、重大灾害处罚等重要的民生、经济法案堆积如山。共同民主党计划在12月内处理所谓的“50亿俱乐部”和牵涉金建熙女士的两件特检法，因此政治失踪现象很有可能进一步加深。 第21届国会直到最后都背弃了端正政治、负责国民生活的民意。在野党凭借实力推进了党派性法案和弹劾。部长级委员长则通过辞呈使国会的行动变得无力。很难回答在哪个部分能感受到对国家和民生的苦恼。虽然眼前的经济也面临危机，但需要全力准备未来的宝贵时间正在被浪费掉。执政党要完成包括拉拢在野党在内的国政总体责任。在野党也不能只相信3年前决定的议席数。朝野不应只考虑对议会选举是否有利而进行争论，而应忠实于明年的预算案和民生问题。这最终会成为获得民心的途径。

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