伍兹时隔7个月重返球场，“如果有一天不能夺冠，我将退役”. November. 30, 2023 08:03. by 李憲宰 uni@donga.com. “驱动我的原动力是竞争。” 继4月份的大师赛后，时隔7个月再次回到球场的“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（48岁•美国）依然表现出了自信。 29日，伍兹在自己的财团主办的邀请赛“英雄世界挑战赛”开幕前夕，在巴哈马奥尔巴尼高尔夫球场举行的记者会上表示：“我喜欢竞争。如果有一天我再也不能夺冠，到时候我不会逃跑，我会慢慢离开。” 由泰格-伍兹财团邀请的20名世界顶级选手参加的该大赛为期4天，总奖金为450万美元（约58亿韩元）。伍兹将于下月1日凌晨1时52分与贾斯汀•托马斯（美国）同组开始第1轮比赛。 此前，伍兹因右脚踝疼痛而在大师赛第三轮中途弃权，他说：“可能是因为有一段时间没有比赛，状态不如以前了”，“但是受伤部位完全没有疼痛感。”对于明年赛季的日程，他表示：“一个月参加一次大赛是最佳剧本。（将于2月举行的）捷尼赛思邀请赛将成为首场大赛。”他计划在3月份参加被称为“第五大满贯赛事”的球员锦标赛。 包括15场大满贯赛事冠军在内，伍兹在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上共获得82场冠军，此前他也曾多次受伤和复出。经常选择该大赛作为复出舞台的他说：“和大家一样，我也很好奇在本次大赛中会展现怎样的面貌”，“我认为本周是了解我今后高尔夫方向的‘大跳跃’。” 伍兹计划在该比赛结束后，与儿子查理一起参加同月16日至17日举行的PNC锦标赛。

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