“马斯克发表反犹太主义言论导致X损失980亿韩元”. November. 27, 2023 08:16. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 特斯拉首席执行官（CEO•照片）埃隆•马斯克发表支持反犹太主义阴谋论的言论后，随着广告商大举离开，X（原推特）遭受了数百亿韩元的损失。 24日（当地时间），美国《纽约时报》（NYT）援引最近获得的X营业组内部文件报道说：“X的广告主流失带来的销售损失最多将达到7500万美元（约980亿韩元）。”根据该文件，Airbnb、亚马逊、可口可乐、微软（MS）等200多家企业及机构最近正在考虑停止或中断在X上投放广告。这是一份推测如果广告商不回来，到年末为止公司可能失去的广告收益是多少的文件。但是X在相关声明中表示：“处于损失危险的广告收益为1100万美元，相关文件只是评价整体危险的内部资料。” 去年10月，马斯克以440亿美元收购推特后，X在美国的广告收益因厌恶表现增加的争议持续，进入今年以来减少了60%左右。马斯克今年5月聘请NBC环球公司的全球广告•合作伙伴代表琳达•雅卡里诺为X的CEO，推进革新，一度广告商似乎也回归。但是，继马斯克亲自上传支持反犹太主义阴谋论的文章后，媒体监管组织“Media Matters”指出，在X上标榜纳粹主义的帖子旁边摆放着主要企业的广告，广告商正在重新脱离。

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