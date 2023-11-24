陷入朝鲜山水画-济州海女魅力的牛津大学. November. 24, 2023 08:18. by 趙은아 achim@donga.com. “我想广泛宣传像‘牛仔’一样粗犷而坚强的济州海女的力量。” 17日（当地时间），记者来到位于英国牛津郡牛津大学的赫特福德学院的一间教室。牛津大学亚洲和中东研究学院研究委员、电影导演柯蒂斯•温特介绍了从今年4月开始制作的海女相关纪录片。她评价道：“世界上年轻一代离开传统走向城市，但海女们几个世纪以来忍受社会的疏远，成为了济州的核心价值。” 在以“韩流4.0，为了新浪潮和未来”为主题的第一届高丽大学-牛津大学论坛上，济州海女等韩国传统文化得到深入关注。韩流正在通过K-POP或K-电视剧等现代文化中鲜为人知的传统文化深化。在由高丽大学和牛津大学主办、东亚日报赞助的此次论坛上，不仅是温特导演，牛津大学美术学院教授伊恩•凯尔、亚洲和中东研究学院赵智恩（音译下同）教授和高丽大学校长金东元等10名教授讨论了韩流的价值和未来。该论坛由现代汽车提供财政支援。 ●牛津大学教授：“灵感来自于朝鲜时代画家” 温特导演的海女纪录片是牛津大学赵教授从英国利伯休姆财团那里得到5亿多韩元的赞助开始的。赵教授和温特导演、济州大学申宇峰教授团队在济州用170个小时讲述了海女的生活和苦恼。该纪录片将于2025年上映。赵教授表示：“这部纪录片展现了韩流浪潮席卷了韩国传统文化的各个角落”，“今年获得法国梅迪西斯外国文学奖的韩江的《不做告别》也是济州的故事跨越韩国，给世界带来了共鸣。” 朝鲜时代山水画的魅力也受到了关注。凯尔教授介绍说，灵感来自于朝鲜时代前期士大夫学圃梁彭孙（1488~1545年）所画的16世纪山水图。他解释说：“从梁彭孙的画作余白中感受到的空虚感延续到了抽象表现主义和现代美术的极简主义。”凯尔教授最近在英国伦敦、法国巴黎、日本东京等地举行的展示会上反映这一灵感，强调了单色和余白。 另外，在当天的论坛上，有人担心韩流内容会隶属于全球资本。高丽大学媒体系教授朴志勋指出：“奈飞垄断了韩国原创内容的著作权”，“据推测，韩国制作公司通过《鱿鱼游戏》获得的纯收益为200万美元（约26亿韩元），占总制作费的10%左右。” ●“韩流应通过韩国大学的全球化延续下去” 有人指出，要想使韩流持续下去，韩国大学的全球化非常重要。其宗旨是，像高丽大学和牛津大学一样，韩国大学与海外名牌大学进行交流，培养外国的韩国专家，同时培养国内大学的竞争力。金校长说：“一所大学成为永远的名牌大学的时代已经过去了。大学的海外网络是竞争力”，强调了全球化的必要性。 高丽大学16日与英国伦敦的伦敦大学学院（UCL）签订了学术交流协定。两所大学决定每年筹集相当于3万英镑（约4900万韩元）的研究基金，投入到共同研究和培养新进研究人员的工作中。高丽大学决定推进与牛津大学沃弗森学院的研究合作谅解备忘录（MOU），并讨论与赫特福德学院、布拉斯诺兹学院签订MOU。

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