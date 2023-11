查尔斯三世朗诵尹东柱的诗……尹锡悦引用莎士比亚的诗作为回应. November. 23, 2023 07:57. by 李相宪记者、伦敦=全周永记者 dapaper@donga.com、aimhigh@donga.com. “To me, fair friend, the United Kingdom, you never can be old(对于我,亲爱的朋友,英国,你永远不会老。)” 正在对英国进行国事访问的尹锡悦总统当地时间21日在英国伦敦白金汉宫举行的国宾晚宴上,引用莎士比亚第104首十四行诗的诗句提议干杯。这是对英国国王查尔斯三世在晚宴上朗诵被译成英语的尹东柱诗人的《风在吹》诗句并表示欢迎的回应。 尹锡悦在晚宴致辞中强调:“韩国和英国是为了守护自由而血脉相连的血盟同志。1950年我们受到共产势力的侵略、国运千钧一发的时候,81000多名英国士兵为了守护韩国的自由,长途跋涉来到韩国。”在被称为国宾日程之花的国宾晚宴上,尹锡悦身穿黑色燕尾服,系着白色领结,与查尔斯三世一起进入晚宴现场。金建熙女士身穿黑色连衣裙。 尹锡悦说:“我在学生时代和朋友们一起狂热于披头士、皇后乐队和埃尔顿·约翰,现在《哈利波特》受到了无数韩国人的喜爱。”他还说:“最近韩国的BTS、BLACKPINK受到了英国人的喜爱。” 查尔斯三世在晚宴上用韩语表示“欢迎来到英国”,气氛非常热烈。他说:“在韩国经历快速变化的情况下,仍然保存自我感,这也许是已故诗人尹东柱所预言的。”他还朗诵了尹东柱诗人《风在吹》中的句子。“风一直风,我的脚站在磐石上。江水一直流淌,我的脚却站在山坡上。” 查尔斯三世表示:“如果说英国有丹尼·博伊尔,那么韩国有奉俊昊,相对于《詹姆斯·邦德》,韩国有《鱿鱼游戏》。甲壳虫的《Let It Be》有BTS的《炸药》。”查尔斯三世用韩语致祝酒词“为了”,韩国国歌的弦乐演奏也在晚宴上响起。 副总理兼企划财政部长秋庆镐、外交部长朴振、行政安全部长李祥敏等出席了晚宴。财界有三星电子会长李在镕、LG株式会社代表具光模、乐天集团会长辛东彬、韩华集团副会长金东官等出席。女子组合BLACKPINK的4名成员全部出席。

한국어