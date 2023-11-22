“虽然一个人很好，但总有人等着你”，李栋旭通过浪漫爱情片重返大银幕. November. 22, 2023 09:46. by 崔智善 aurinko@donga.com. “最适合我的只有我！。” 一个人烤五花肉吃、在景福宫散步拍照、在南山塔享受夜景……“一等论述讲师”兼网络影响力人士英浩（李栋旭饰）度过了不亚于情侣的单人休息日。他没有在恋人身上投入时间和金钱，而是独自住在能一眼看到汉江的高级公寓里，用相机、LP盘、红酒等自己喜欢的东西填满了空间。享受完美生活的某一天，英浩从出版社主编贤珍（林秀晶）那里接到写关于首尔单身生活的书的提案，平静的日常生活开始发生了痒痒的变化。 讲述虽然喜欢一个人，但等待分享温暖的某人的“最近现象”的恋爱的电影《单身首尔》将于29日上映。被称为“浪漫匠人”的演员李东旭以刻薄的单人男英浩时隔2年重返大银幕。 21日，记者在首尔钟路区某咖啡厅见到了李栋旭（42岁），他说：“英浩和人类李栋旭长得很像”，“我的日常生活本身就是完美的单身生活。一个人生活非常好，很舒服。”同时，他还吐露说：“希望有人能分享我的时间和感情。” 电影讲述了回顾因初恋而受伤的英浩20多岁的青涩青春期，以及之后逐渐成熟的过程。虽然是那么讨厌的初恋，但是意识到自己歪曲记忆的场面让观众想起了生疏的过去。李栋旭说：“我想我20多岁的时候肯定也有过疲惫的样子，所以产生了很多共鸣。”他笑着说，“拍电影的时候心里软绵绵的。总是以开放的心态等待着某个人。” 虽然李栋旭拥有好看的皮肤、修长的身形、精致的五官，被评价为最适合浪漫题材的演员，但是阴间使者（《鬼怪》•2016年）、精神病患者（《他人即地狱》•2019年）、九尾狐（《九尾狐传》•2020年）等他以往的作品也丰富多彩。他说：“我喜欢挑战。连续演同一种角色，感觉就像被困在框架里一样”，“下一部浪漫爱情片应该是在3、4年后。”

한국어