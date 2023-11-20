“一起玩游戏，制造回忆”，来到G-STAR展会现场的父子三人. November. 20, 2023 08:25. by 金夏景记者 whatsup@donga.com. 16日至19日在釜山海云台区国际会展中心举行的国内最大的游戏展“G-STAR 2023”上，不仅有游戏常客10、20多岁的男性，还能看到家人、情侣等男女老少一起享受游戏的场景。据分析，随着游戏历史变长，青少年时期喜欢玩游戏的他们成为父母，与子女一起玩游戏的社会氛围正在形成。 此次G-STAR中最引人注目的是带着年幼子女一起来现场的家庭。在光州带着小学6年级和4年级的两个儿子来到活动现场的姜某（42岁•音译）说：“为了和两个喜欢玩游戏的儿子留下回忆而来”，“因为父子三人喜欢的游戏类型不同，平时都是各自玩游戏，但是通过G-STAR更加了解了彼此的喜好。” 和7岁的女儿一起来观看G-STAR的文正焕（41岁）也说：“这是结婚后第一次访问G-STAR”，“妻子和第二个孩子在家，平时知道爸爸喜欢玩游戏的女儿欣然答应一起访问G-STAR。” 在活动现场，情侣或上班族之间访问的情况也很多。一起玩Smilegate RPG的游戏《失落的方舟》时结识的崔柱贤（23岁）和金荷娜（20岁•女）情侣说：“因为觉得这是可以享受我们情侣兴趣的活动，所以为了约会来到了G-STAR”，“为了体验游戏等1个小时也不觉得太长。”在信息技术（IT）公司任职的吴某（29岁）表示：“在IT行业，对游戏方面也很感兴趣，所以和公司的两名同事一起请年假从京畿龙仁赶到了釜山。”

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