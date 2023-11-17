取消杀手锏难题的首次高考，国语-数学颇有难度. November. 17, 2023 08:15. by 崔예나 yena@donga.com. 有评价称，16日举行的2024学年度大学入学考试（高考），国语和数学领域虽然都没有出杀手锏难题，但同时也确保了辨别力。国语领域与出题容易的去年高考或9月的模拟评价相比，多少有些难度。数学领域与出现2520名满分者的9月模拟评价相比，多少有些难度，但与去年高考相似。 此次高考是尹锡悦总统6月指示“在高考中排除教育课程以外的杀手锏难题”后的首次高考。也有人担心，如果没了能起到辨别最上位圈作用的杀手题难题，会不会成为“非常简单的大学入学考试”。在9月份的高考模拟评价中，数学领域满分者层出不穷，因此有人指出，最上位圈的辨别力减弱了。 但是，查看当天公开的高考题的教师、课外辅导企业评价说：“很明显，韩国教育课程评价院（评价院）正在努力反映此前出现的指责。”据分析，去年高考国语领域容易，国语和数学标准分数最高分分差拉大到11分，但今年考虑到这一点，国语领域出题较难。表示科目难度的标准分数最高分越高，说明考试越难。 国语和数学标准分数最高分分差从现在的文理科综合型高考第一年2022学年度的2分拉大到去年的11分。也有人指出，在数学领域获得高分的理科生在入学考试中变得有利，公平性存在问题。。 在数学领域，比起急剧提高难度，通过复杂地出22号共同科目主观题的方法确保了辨别力。据分析，在9月份的模拟评价中，虽然满分者较多，但1等级区分分数与去年高考相似，因此很难进一步提高数学难度。钟路学院代表林成浩（音）分析称：“如果提高客观题的难度，全体考生的体感难度就会上升”，“为了区分最上位圈的辨别力，减少满分者，出了一道很难的主观题。” 当天，EBS现场教师团在政府世宗大厦教育部新闻发布会上评价道：“这是排除杀手锏难题后也能确保辨别力的考试”，“这是提示如何准备辨别力高的问题的考试。”相反，因涉嫌“私教育卡特尔（垄断企业）”而接受税务调查的私教育企业则表示：“即使此次考试中出现杀手锏试题和准杀手锏试题，又有谁敢说有呢？” 此次高考中，N次高考生和资格考试出身的“毕业生等”的比率为35.3%，是1994学年度高考引入以来的第三高。也就是说，期待容易的高考，向医科大学等最上位圈大学挑战的N次高考生有所增加。对高考题及正确答案的异议申请可以在评价院网站上于16日至20日进行。成绩通知在下个月8日。

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