随着臭虫的扩散，东庙和弘大的二手服装销售额“减半”. November. 16, 2023 08:23. by 宋有根记者、徐智媛 实习记者 big@donga.com. “随着2030世代顾客的减少，客人少了一半。” 14日，记者来到首尔钟路区东庙市场。卖二手服装的商人赵某（63岁）说：“出现臭虫扩散新闻后，年轻人似乎不再购买二手服装了。” 由于臭虫会通过服装或包等转移，因此回避购买二手服装的氛围正在扩散。首尔钟路区东庙市场、麻浦区弘益大学街等受到了直接打击，但二手服装卖场却动员了蒸汽熨斗等，正在制定自救对策。 ●二手服装销售商表示：“与3周前相比销售额减少了一半” 东亚日报采访组8日、14日、15日参观了二手服装卖场密集的东庙市场和弘大街头。 在东庙市场见到的二手服装卖场职员朴敏智（21岁）说：“本来天气变冷的时候顾客就会增多。最近气温大幅下降，但客人比两周前减少了30%左右。” 弘大街头的情况也是如此。某二手服装卖场老板朴俊书（30岁）说：“与3周前相比，销售额减少了一半”，“想到一出现臭虫就完了，所以比平时更仔细地用蒸汽熨斗管理衣服。” 平时购买二手服装或包包的人也因“臭虫恐惧症”而克制消费。上班族赵长浩（27岁）说：“平时每月购买20万韩元以上的二手服装，但自从上月末看到臭虫新闻后开始克制购买”，“二手服装的来源不明，堆积销售的地方很多，所以很容易出现臭虫。” 在二手交易平台等，也有不少人克制购买服装或包等可以转移臭虫的物品。大学生朴某（25岁）说：“平时经常在二手交易平台上购买服装等，但直到臭虫被消灭为止，我都不打算再购买。” “臭虫恐惧症”最近随着全国臭虫发生件数的剧增，变得愈加严重。据国务调整室透露，6日至12日，全国共接到155件臭虫发生申报，实际上有41件被判定为臭虫。臭虫发生地区有首尔（28件）、京畿（5件）、忠南（3件）、大邱（2件）、大田（2件）、仁川（1件）等。全国臭虫发生件数增加到了全州（13件）的3倍以上。●杀虫剂价格暴涨，缺货严重 相反，随着购买对防治臭虫有效果的杀虫剂的人增加，部分地区甚至出现了缺货现象。本月初，杀虫剂A产品在网上购物中心以每件6500韩元的价格销售。但是最近随着库存的耗尽，每件价格飙升到了2.2万韩元。销售公司方面表示：“最近的销售量是去年的近10倍左右。” 14、15日，记者访问首尔市内的20家药店，咨询了购买杀虫剂的问题，结果一半（10家）的药店回答“断货了”。首尔麻浦区孔德站附近的一家药店的相关人士表示：“杀虫剂变得稀缺，销售价格提高了1000韩元。如果现在所有的产品都卖完了，我们也没有可卖的东西了。” 但是专家们指出，目前销售的产品中，相当一部分对臭虫是否有效尚不确定。对此，政府于10日紧急批准了在海外效果得到认可的8款新烟碱类杀虫剂产品，其中确保原料的4款产品可以立即生产。

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