那些抗争和挑战的女性. November. 16, 2023 08:22. . 白发画家坐在画架前。一只手拿着看似素描的纸，另一只手拿着铅笔，转过身凝视着画面外。像男人一样留着短发，表情轻松的画中的女性到底是谁呢？ 这幅画是美国画家安娜•克鲁姆基画的《罗莎•博纳尔的肖像》（1898年•照片）。博纳尔是19世纪在法国作为动物画家享有最高声誉的画家。克鲁姆基在21岁的1880年来到巴黎学习了8年的美术，之后在波士顿作为肖像画家活动。十年后，她又来到巴黎。这是为了画从小就非常仰慕和尊敬的博纳尔的肖像画。博纳尔在27岁时凭借描绘耕田公牛的《尼维尔内的田间劳动》在沙龙展上获得大奖，一跃成为画坛明星。为了生动地画马或牛，博纳尔亲自前往屠宰场或粗糙的马市场等，作为女性画家，表现出了破格的行动。她在日常生活中也挑战惯习并勇敢抗争。剪短了头发，穿了长裤，抽烟，爱上了女性。这些都是当时女性所忌讳的事情。 画这幅肖像画时，克鲁姆基42岁，博纳尔76岁。克鲁姆基画着尊敬的前辈画家的肖像画，而博纳尔则成为异乡后辈画家的模特，彼此都产生了好感。克鲁姆基没有回到美国，而是留在了博纳尔的身边。博纳尔为年轻画家建造了工作室，作为回报，克鲁姆基画了一幅老画家的肖像画。 两位女性的友情和爱情在第二年博纳尔去世后也一直持续着。继承博纳尔的家和工作室的克鲁姆基为宣传博纳尔的业绩，为女性开设美术学校、建立美术馆等，奉献了一生。43年后，她被并排葬在博纳尔身边。在女性连专业职业都很难找到的19世纪，为了成为画家而抗争和挑战、相爱和联带的伟大女性。

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