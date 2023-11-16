说是为了新产业要全部放开……结果未能迈出第一步的规制改革. November. 16, 2023 08:22. . 据悉，支持政府规制改革的146个革新法案中，到目前为止国会通过的法案只有6个。剩下的140个“杀手改革”法案中占80%的125个法案，至今连常任委员会都没有通过。尹锡悦政府作为“规制改革1号”课题提出的流通产业发展法修订案，在提出1200多天后仍被搁置在常任委员会。尽管是国务总理室单独管理的法案，也未能加快速度。 滞留时间超过1年的法案大部分都是支持未来新产业开发的内容，处理延迟给国家带来了巨大的损失。机器人配送或无人机快递等无人配送事业尚未具备商用化的法律基础，投资处于停滞状态。基因矫正等生物技术的应用和医用器械临床试验、无人驾驶汽车相关事业也因限制规定实际上原地踏步。以元宇宙产业振兴法案为例，经过法案名称定为什么等旁枝讨论后，审查已经中断了9个月，真是令人郁闷。 被规制束缚的企业们焦急万分。这样下去，连测试新技术都很难，急得直跺脚。本来经济萧条就比预想的要长，企业的活力正在下降。由于中国等海外企业的跃进、以国家为单位的大规模投资等，尖端技术领域的全球竞争也变得更加激烈。对此，国会不仅没有支援苦战的产业界，连存在的枷锁都没有解开。 围绕法案的详细内容，朝野可能会存在立场差异。但是，国会要求对此进行协调、调整，并拿出结果。更何况，IT产业领域的杀手规制革新法案大部分意见并不多，因此可以加快通过速度。但是朝野两党却埋头于围绕少数争论法案的政治斗争和选票计算上，放任不管，这无异于抛弃了本应发挥的基本作用。 虽然政府表示“将解除所有可以解除的限制”，并接连召开战略会议，但如果只是修改下位施行令的水平，在履行上存在局限性。放弃提供支持的立法工作、一直采取不合作态度的巨大在野党，和未能说服这样的在野党并努力达成妥协的执政党都有很大的责任。法案在国会漂流时间越长，增长动力减弱和竞争力下降造成的损失就越大。如果不是想让处于低增长十字路口的韩国经济就这样停滞不前，汝矣岛应该立即着手处理规制法案。

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