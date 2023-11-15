拜登-习近平举行首脑会谈，美中有望恢复军事对话. November. 15, 2023 07:55. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 去年8月时任美国众议院议长南希·佩洛西访问台湾时，因中国的不满而中断的美中军事沟通，以当地时间15日美国总统拜登和中国国家主席习近平在美国旧金山举行首脑会谈为契机，重新开启的可能性正在增大。 美国总统国家安全事务助理杰克·沙利文13日表示：“拜登总统在首脑会谈后可能会报告恢复军事沟通是否取得进展。美国与中国就此事进行了建设性对话。”日本共同社14日援引消息人士的话报道说：“预计两国首脑将就重启部分军事对话窗口达成协议。” 美国一直担心，如果不能恢复军事沟通，台湾、南中国海等地可能会发生偶发性事态。今年6月访问中国并会见习近平的美国国务卿安东尼·布林肯也强烈要求，但遭到了中国的拒绝。在这种情况下，随着被拜登政府当作此次会谈核心课题提出的恢复军事对话亮起了绿灯，两国关系也将进入稳定阶段。 因违反美国禁运措施向俄罗斯出口武器而在2018年受到美国制裁的前中国国防部长李尚福上月底被免职，这也提高了人们对恢复军事沟通的乐观论调。中国要求解除对李尚福的制裁，但美国也予以拒绝，导致两国紧张气氛高涨。

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