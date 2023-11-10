每年1万亿韩元的地方消亡基金，粗略分配引发争议. November. 10, 2023 08:08. by 大邱=明敏俊记者、世宗=李政勋记者 mmj86@donga.com、hoon@donga.com. 明年度地方自治团体的地方消亡应对基金（消亡基金）分配额本月6日已经确定。据悉，去年拿到消亡基金配额后几乎没有执行的地方自治团体，今年也分到了1000亿韩元以上。消亡基金是每年1万亿韩元、10年内共向面临消亡危机的全国地方自治团体分配10万亿韩元的项目。 综合《东亚日报》9日采访，去年拿到消亡基金支援的全国107个基础团体中，有19个基金执行率不到2%，但明年又总共追加分到了1040.5亿韩元。其中还包括执行率为0%的7个基础团体。在已经分到的预算也无法正常使用的情况下，以挤出圈外的方式重新分配了基金。 江原道襄阳郡表示要在襄阳国际机场旁边兴建货物航站楼，分到了基金，但由于机场定期航班停运，项目被迫中断。京畿道抱川市以建立外国劳工宿舍等名义分得了35亿韩元，但由于遭到居民反对，项目推进不顺。国家生计研究所责任研究员宋允贞（音）指出：“由于基金是在尚未具体制定项目计划的创意状态下分配和交付，因此不少地方自治团体执行率较低。事前咨询和对基金执行的事后评价应该更加精巧。”

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