去“民统线”内的格里夫斯营秋季旅行吧. November. 10, 2023 08:08. by 赵英达记者 dalsarang@donga.com. 京畿道坡州市郡内面“平民管控线（民统线）”内有美军归还的“格里夫斯营”。这一场地距离非军事区只有2公里左右，可以生动地感受到分裂的现实。 京畿道为迎接停战70周年，与京畿观光公社一起策划了10日-26日的“非军事区格里夫斯营秋季旅行”。道相关人士介绍说：“虽然从首尔出发一个小时左右就可以到达，但在心理上感觉遥远的非军事区，可以感受秋天的情趣，重温分裂的痛苦和停战的意义。” ● 曾经驻扎美军的民统线内基地向民众开放 格里夫斯营是美国陆军第2师团从韩国战争后的1953年7月起到2004年8月向伊拉克派兵为止，驻扎了半个世纪的地方，至今仍保留着当时美军的痕迹，被认为具有近现代史的价值。 格里夫斯营位于民统线内，只有获得军队许可的人才能自由出入。普通人只能乘坐缆车前往临津阁，参观部分建筑物。但是，如果参加此次秋季旅行项目，就可以参观格里夫斯营内的10个展馆。 在众多展馆中，“工作室BEQ”是必须参观的路线。这里曾是独身军官宿舍，现在展示着波兰、捷克斯洛伐克、瑞典、瑞士等中立国监察委员会（中监委）四国的70多幅照片和物品。 “企划展示1馆”利用美军营房（生活馆）装饰成了“中监委博物馆”，原封不动地展示着中监委会议室“板门店T1”的家具。此外还有中监委的历史、捐赠品、影像、停战协定复印件以及停战协定结束后南北方拍摄的照片等。 今年新建的瑞士馆展示了瑞士代表团的首次旅程和板门店建成之初时的珍贵照片，还展示了从瑞士方面免费借来的停战协定复印件。 如果想参加这一项目，可以在Yanolja网站（www.yanolja.com ）预购缆车券和特别开放通用券。也可以在缆车上下车的地方现场购买门票。入场时间为每天5次（上午10、11时；下午2、3、4时），每次参观时间为80分钟。门票为3000韩元，每周一休馆。 ●“在非军事区打造和平旅游带” 美军离开后，格里夫斯营正在转变为和平、生态和文化的空间。特别是最近因其独特的氛围，作为电视剧、电影、音乐短片的拍摄地很受欢迎。奈飞系列《李斗娜!》、电影《苏里南》、Red Velvet涩琪的音乐短片等都是在这里拍摄的。 京畿道正在推进连接格里夫斯营和附近临津阁和平公园、都罗山和平公园、都罗瞭望台、第三地道等的非军事区和平观光带。去年8月，国防部完全接管了格里夫斯营11.8万多平方米地皮的所有权。 京畿观光公社相关人士表示：“为了以格里夫斯营为据点搞活非军事区和平旅游，今后还将推出多种项目。”

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